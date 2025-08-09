ये 5 लोग भूल से भी न पिएं ग्रीन टी, पहुंचा सकती है नुकसान

ग्रीन टी को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदायक हो सकती है। यह स्वाद में अच्छा होता है और कई जरूरी तत्व भी प्रदान करता है। हालांकि, कुछ लोगों को इसे पीने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें ग्रीन टी से बचना चाहिए क्योंकि उनके लिए यह सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है।

#1 पेट में जलन या एसिड रिफ्लक्स से ग्रस्त लोग पेट में जलन और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो इन समस्याओं को बढ़ा सकती है। इसके कारण पेट में जलन और एसिड रिफ्लक्स के लक्षण और गंभीर हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी को पहले से ही ये समस्याएं हैं तो उन्हें ग्रीन टी से दूर रहना चाहिए। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा।

#2 कम ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग कम ब्लड प्रेशर के रोगियों को भी ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कम ब्लड प्रेशर है तो ग्रीन टी का सेवन करने से ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है। इसके कारण आपको चक्कर, कमजोरी और थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है तो आपको ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए।

#3 आयरन की कमी वाले लोग जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, उन्हें भी ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद तत्व आयरन के अवशोषण में रुकावट डाल सकते हैं। इसके कारण आयरन की कमी और भी बढ़ सकती है और इससे शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसलिए आयरन की कमी वाले लोग ग्रीन टी का सेवन करने से बचें ताकि उन्हें खून की कमी का सामना न करना पड़े।

#4 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इससे उनके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। ग्रीन टी में मौजूद कैफीन से बच्चे का विकास प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इससे बच्चे को नींद आने में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ग्रीन टी पीने से बचना चाहिए।