रक्षाबंधन पर इन 5 मेकअप टिप्स को अपनाएं, लगेंगी बेहद खूबसूरत

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने का एक खास अवसर है। इस दिन हर बहन चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। मेकअप इस लुक को निखारने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स देंगे, जिनसे आप इस रक्षाबंधन पर सबसे खास दिख सकती हैं। इन टिप्स को अपनाकर आपका चेहरा तरोताजा और निखरा हुआ लगेगा।

#1 मेकअप बेस पर दें खास ध्यान मेकअप बेस सबसे जरूरी हिस्सा होता है क्योंकि यह आपके पूरे लुक को प्रभावित करता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी त्वचा को अच्छे से साफ करें और मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बाद प्राइमर लगाएं ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे। इसके बाद फाउंडेशन का इस्तेमाल करें, फिर कंसीलर से आंखों के नीचे के काले घेरे और दाग-धब्बों को छिपाएं। अंत में पाउडर लगाकर बेस मेकअप को पूरा करें।

#2 आंखों को बनाएं आकर्षक आंखें चेहरे की जान होती हैं, इसलिए उन्हें खास बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आईशैडो, आईलाइनर और मस्कारा का सही इस्तेमाल करें। अगर आप पारंपरिक कपड़े पहन रही हैं तो शिमर आईशैडो का इस्तेमाल करें, जो आपकी आंखों को एक शाही लुक देगा। इसके अलावा आईलाइनर को थोड़ी मोटी लाइन में लगाएं ताकि आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखें। मस्कारा से अपनी पलकें घनी और लंबी दिखाएं।

#3 गालों पर लगाएं ब्लश ब्लश आपके गालों को ताजगी भरा और युवा दिखाता है। इसके लिए हल्का गुलाबी या पीच रंग चुनें जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो। ब्रश की मदद से इसे हल्के हाथों से गालों पर लगाएं ताकि यह प्राकृतिक लगे। अगर आप पारंपरिक कपड़े पहन रही हैं तो थोड़ा चमकीला ब्लश चुन सकती हैं, जिससे आपके गालों पर हल्की सी चमक आएगी और आपका चेहरा निखरा हुआ लगेगा।

#4 होंठों को बनाएं आकर्षक होंठों का रंग आपके पूरे लुक को बदल सकता है, इसलिए सही लिपस्टिक रंग चुनना जरूरी है। अगर आपने हल्के रंग का मेकअप किया है तो गहरे रंग की लिपस्टिक जैसे लाल या मैरून चुनें, जो आपके चेहरे पर एक खास चमक लाएगी। वहीं अगर आपने गहरे रंग का मेकअप किया है तो हल्के गुलाबी शेड की लिपस्टिक लगाएं, जिससे आपका लुक संतुलित दिखेगा और खास भी लगेगा।