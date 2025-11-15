सर्दी के मौसम में आप चुन सकती हैं इन रंगों वाली नेल पॉलिश, हाथ लगेंगे सुंदर 

महिलाएं जितना ध्यान अपने चेहरे के मेकअप पर देती हैं, उतना ही ख्याल अपने नाखूनों का भी रखती हैं। वे हर आउटफिट के साथ मेल खाती हुई नेल पॉलिश लगाती हैं, जो हाथों की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। हालांकि, रोजाना कपड़ों के हिसाब से नेल पॉलिश बदलने से बेहतर होता है मौसम के मुताबिक नेल पॉलिश चुनना। आज के मेकअप टिप्स में जानिए सर्दी के मौसम में किन रंगों वाली नेल पॉलिश का चलन रहने वाला है।

#1 बरगंडी या चेरी लाल सर्दी के मौसम में गहरे रंगों का ज्यादा चलन रहता है। इस दौरान लाल के गहरे शेड सबसे ज्यादा प्रचिलित रहते हैं। ऐसे में आपको अपने नाखूनों पर बरगंडी या चेरी लाल रंग की नेल पॉलिश लगानी चाहिए। बरगंडी रंग की नेल पॉलिश में भूरे और काले रंगों का भी स्पर्श आता है, जो हाथों को और भी सुंदर दिखा सकता है। वहीं, चेरी लाल रंग की नेल पॉलिश एक बोल्ड और शाही लुक प्रदान करती है।

#2 नेवी नीला इस साल सर्दियों के दौरान नीले के एक खास शेड वाली नेल पॉलिश पसंद की जा रही है, जिसे नेवी कहा जाता है। यह नीले रंग का गहरा शेड होता है, जिसमें काले रंग का स्पर्श भी होता है। नेवी नीला रंग व्यावसायिकता, विलासिता और शांति को व्यक्त करता है। इस रंग की नेल पॉलिश लगाने से आप सर्दी के सार को भी बखूबी दर्शा पाएंगी, क्योंकि इसे बर्फ से भी जोड़ा जा सकता है।

#3 जंगल वाला हरा अगर आप क्रिसमस के सार को दर्शाने वाली नेल पॉलिश लगाना चाह रही हैं तो जंगल वाला हरा रंग चुनें। यह रंग नवीनीकरण, स्थिरता और प्रकृति से जुड़ाव को व्यक्त कर सकता है। इस रंग की नेल पॉलिश लगाने से आपके हाथ एलिगेंट और सादगी भरे लगेंगे। आप चाहें तो इस शेड की जगह हरे का पन्ना शेड भी चुन सकती हैं, जो कभी ट्रेंड से बाहर नहीं होता और सर्दियों के लिए आदर्श रहता है।

#4 न्यूड गुलाबी अगर आपको गहरे रंग वाली नेल पॉलिश लगाना पसंद नहीं है तो आप न्यूड रंग का चुनाव भी कर सकती हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको न्यूड गुलाबी रंग ही चुनना चाहिए। यह हल्का शेड हर रंगत वाली महिला पर जंचता है और एक फेमिनिन लुक दे सकता है। यह रंग रोजाना के लिए सही भी रहता है, क्योंकि इसमें हाथ भड़कीले नहीं लगते। इस रंग वाली नेल पॉलिश लगाकर आप एक प्राकृतिक लुक पाएंगी।