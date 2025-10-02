पारंपरिक परिधानों के साथ आप पहन सकती हैं ये 5 तरह की जूतियां, लगेंगी बहुत खूबसूरत

जूती भारत का एक पारंपरिक फुटवियर है, जो आरामदायक होने के साथ-साथ सुंदर भी दिखता है। यह फुटवियर हर पारंपरिक पोशाक को खास बना सकता है। आज-कल बाजार में कई तरह की जूती उपलब्ध रहती हैं, जो अलग-अलग डिजाइनों और रंगों में मिलती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 तरह की जूती के विकल्प बताएंगे। ये आपके लुक को और भी आकर्षक बना देंगी और पारंपरिक कपड़ों में चार चांद लगा देंगी।

#1 कढ़ाई वाली जूती कढ़ाई वाली जूतियों में हाथ से कढ़ाई की जाती है, जिस वजह से ये सबसे सुंदर लगती हैं। ये जूती आमतौर पर रेशमी धागों से बनाई जाती हैं और इनमें पारंपरिक भारतीय डिजाइन होती हैं। इन्हें किसी भी पारंपरिक पोशाक के साथ पहना जा सकता है और ये आपको एक शाही लुक दे सकती हैं। खासतौर पर शादी-ब्याह और त्योहारों जैसे मौकों पर ये जूतियां बहुत ही आकर्षक लगती हैं।

#2 चमड़े की जूती चमड़े की जूती आरामदायक होने के साथ-साथ लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। इन्हें खासतौर पर लखनवी चिकनकारी या जरी की कारीगरी से सजाया जाता है। यह जूती किसी भी पारंपरिक पोशाक के साथ अच्छी लगती है और इसे पहनकर चलने में आसानी रहती है। इसके अलावा चमड़े की जूतियों का डिजाइन भी बहुत आकर्षक होता है, जो इन्हें खास बनाता है। इन्हें आप रोजमर्रा में भी पहन सकती हैं।

#3 शीशे की सजावट वाली जूती शीशे की सजावट वाली जूती इन दिनों बहुत चलन में है। इन जूतियों पर छोटे-छोटे शीशे लगे होते हैं, जो इन्हें चमकदार बना देते हैं। इन्हें आप शरारा, सूट और लहंगा जैसे परिधानों के साथ स्टाइल कर सकती हैं। शीशे की सजावट वाली जूती पहनकर आप किसी भी समारोह में आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। इनकी चमक और डिजाइन के चलते ये सभी को पसंद आ जाती हैं।

#4 रंग-बिरंगी मोतियों वाली जूती रंग-बिरंगी मोतियों वाली जूती भी लोकप्रिय फुटवियर है। इन पर अलग-अलग रंगों के मोती लगाए जाते हैं, जो इन्हें आकर्षक बनाते हैं। ये जूतियां हर पोषक के साथ जंचती हैं, लेकिन इनकी सुंदरता असल मायने में साड़ी के साथ निखरती है। अगर इन जूतियों के साथ मोती वाले जेवर पेयर किए जाएं तो सबसे सुंदर लगा जा सकता है। खासतौर पर त्योहारों में ये जूतियां बहुत ही सुंदर लगती हैं और आपको एक अलग स्टाइल दे सकती हैं।