मेहंदी समारोह के लिए दुल्हन चुन सकती है ये 5 स्टाइलिश हेयरस्टाइल, दिखेंगी खूबसूरत

मेहंदी समारोह भारतीय शादी की एक अहम रस्म है। इसमें दुल्हन अपने हाथों पर मेहंदी लगवाती हैं, जो उनके श्रृंगार का अहम हिस्सा होती है। इस दिन दुल्हन अच्छी तरह तैयार होती हैं और उनका लुक तभी पूरा होता है, जब कोई सुंदर हेयरस्टाइल बनाई गई हो। आज के फैशन टिप्स में हम आपको मेहंदी के लिए 5 बेहतरीन हेयरस्टाइल के विकल्प बताएंगे, जिनमें आप सबसे खूबसूरत दिखाई देंगी।

#1 फूलों से सजी चोटी फूलों से सजी चोटी हमेशा से ही पारंपरिक भारतीय शादियों में पसंद की जाती रही है। यह न केवल देखने में सुंदर लगती है, बल्कि इसमें सिर दर्द की परेशानी भी नहीं होती। आप अपने बालों की लंबाई के अनुसार चोटी बना सकती हैं और उसमें छोटे-बड़े फूल लगा सकती हैं। इससे आपका लुक निखर जाएगा और आप इस खास दिन पर सबसे अलग दिखेंगी। इसके अलावा फूलों की खुशबू पूरे माहौल को महका देगी।

#2 बन स्टाइल अगर आप अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहतीं तो बन स्टाइल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस स्टाइल में बालों को ऊपर की ओर बांधकर गूंथा जाता है और फिर उन्हें फूलों से सजाया जाता है। आप अपने बन में छोटे-छोटे फूल लगा सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इसके अलावा आप बन में खास तरह के जेवर भी लगा सकती हैं और आगे की ओर मांगटीका लगा सकती हैं।

#3 लूज वेवी हेयरस्टाइल लूज वेवी हेयरस्टाइल हमेशा से ही चलन में रही है और यह हर मौके पर अच्छी लगती है। मेहंदी समारोह में भी आप लूज वेवी हेयरस्टाइल अपना सकती हैं। इसके लिए आपको अपने बालों को हल्का-सा घुंघराला करना होगा और फिर उंगलियों से सुलझाना होगा। इससे वे प्राकृतिक दिखेंगे और बनावटी नहीं लगेंगे। आप बालों को और सुंदर दिखाने के लिए उनमें फूल और मोती आदि भी लगा सकती हैं।

#4 गूंथी हुई हेडबैंड गूंथी हुई हेडबैंड एक ऐसी हेयरस्टाइल है, जो हर चेहरे पर अच्छी लगती है। इसमें बालों को आगे की ओर गूंथा जाता है और फिर इसे सिर पर एक बैंड की तरह लगा दिया जाता है। इसमें हेयर क्लिप भी लगाई जाती हैं, ताकि बाल जगह पर टिके रहें। इस बैंड को बनाने के बाद आप बाकि बालों को खुला रख सकती हैं या फिर उनकी चोटी बना सकती हैं।