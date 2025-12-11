इन 4 औषधीय पौधों को घर के बगीचे में लगाएं, बना सकेंगे पौष्टिक हर्बल चाय

भारतियों के दिन की शुरुआत चाय के बिना नहीं होती। हालांकि, यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसकी जगह पर आपको हर्बल चाय का सेवन करना चाहिए, जिसे आप घर पर उगाए गए औषधीय पौधों से बना सकते हैं। अपने बगीचे में ये 4 औषधीय पौधे उगाएं, जिन्हें आप खान-पान में कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे आप चटनी, सलाद और कई तरह के व्यंजन भी बना सकते हैं।

#1 तुलसी तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में बहुत अहमियत रखता है। यह न केवल धार्मिक नजरिए से महत्वपूर्ण है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तुलसी की पत्तियां ऐसे तत्वों से भरपूर होती हैं, जो शरीर की सुरक्षा करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तुलसी के पौधे को आप गमले में ऊगा सकते हैं और उसे दिन में कम से कम 4-6 घंटे धूप चाहिए होती है। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी उसमें पानी डालें।

#2 पुदीना पुदीने का पौधा आसानी से घर पर उगाया जा सकता है और यह गमले में भी अच्छी तरह उगता है। इस पौधे को नियमित रूप से पानी देना होता है, लेकिन उसकी मात्रा कम रखनी होती है। पुदीने में मौजूद मेंथॉल तत्व पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। अगर आप रोजाना पुदीने की चाय पीते हैं तो आपका पाचन तंत्र बेहतर रह सकता है और पेट की बेचैनी दूर हो सकती है।

Advertisement

#3 ग्रीन टी लोग वजन घटाने के लिए ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। आप इस पौधे को भी बगीचे में आसानी से ऊगा सकते हैं। इस पौधे को अच्छी जल निकासी वाली हल्की अम्लीय मिट्टी में लगाएं। मिट्टी को नम बनाए रखें और ज्यादा देर तक धूप भी दिखाएं। ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं और वजन घटाने में मदद करते हैं। इसकी हर्बल चाय में मौजूद तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं।

Advertisement