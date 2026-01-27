बेसन से बनाए जाते हैं ये 5 स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन, एक बार जरूर बनाकर देखें

बेसन एक ऐसा अनाज है, जो भारतीय खान-पान में काफी इस्तेमाल होता है। यह न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह भोजन के स्वाद को भी बढ़ा देता है। भारत के अलग-अलग हिस्सों में बेसन से बने व्यंजन अपनी अनोखी रेसिपी और स्वाद के लिए मशहूर हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खास व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो बेसन से बनाए जाते हैं और जिन्हें आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं।

#1 बेसन की कढ़ी बेसन से लजीज कढ़ी बनती है, जो उत्तर भारत में विशेष तौर पर पसंद की जाती है। इसे बनाने के लिए एक कटोरे में दही, बेसन, नमक और हल्दी को मिलाकर घोल तैयार करें। अब इसे कढ़ाई में डालकर पकाएं और इसमें बेसन की पकौड़ियां भी शामिल कर दें। कढ़ी में राई, हींग, जीरा, करी पत्ते, लाल मिर्च और सरसों के तेल का तड़का लगाएं। आप इसे रोटी या चावल, दोनों के साथ खा सकते हैं।

#2 बेसन के लड्डू बेसन के लड्डू सबसे लोकप्रिय मिठाई है, जिसे हर खास मौके पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बेसन को घी में अच्छी तरह भून लें, जब तक कि उसका रंग सुनहरा न हो जाए। इसके बाद इसमें चीनी या चाशनी और इलायची पाउडर मिला दें और मिश्रण को गाढ़ा होने दें। इसे ठंडा करके छोटे-छोटे लड्डू बनाएं और उन पर मेवे लगाना न भूलें। आप चाहें तो लड्डू में गुलाब जल जैसी सामग्रियां भी शामिल कर सकते हैं।

#3 बेसन का ढोकला गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन ढोकला अब देशभर में मशहूर हो चुका है। इसे बनाने के लिए बेसन, नमक, हल्दी, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस मिलाकर खमीर उठाया जाता है। इसके बाद इसे भाप में पकाया जाता है। इसके ऊपर राई, हरी मिर्च और सरसों का तड़का लगता है। ढोकला को तड़का लगाने के बाद नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। इसके साथ में तली हुई हरी मिर्च भी परोसी जाती हैं।

#4 बेसन का हलवा बेसन का हलवा भी एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप घर आए मेहमानों के लिए बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में अच्छी तरह भून लें, जब तक कि उसका रंग सुनहरा न हो जाए। इसके बाद इसमें पीसी चीनी मिलाएं और लगातार मिलाते रहें। मिश्रण के गाढ़े होने के बाद इसमें बारीक कटे सूखे मेवे, इलायची पाउडर और केसर मिला दें। इसका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि सभी को पसंद आएगा।