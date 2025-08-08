लिपस्टिक के कारण होंठ हो जाते हैं काले? इन 5 बातों का रखें ध्यान

कई महिलाएं लिपस्टिक के बिना घर से बाहर नहीं निकलतीं, लेकिन रोजाना लिपस्टिक लगाने से होंठ काले पड़ने लगते हैं। इसका कारण लिपस्टिक में मौजूद रासायनिक तत्व होते हैं, जो होंठों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि, अगर लिपस्टिक की सही से देखभाल की जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। आइए आज हम आपको लिपस्टिक से होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताते हैं।

#1 लिपस्टिक लगाने से पहले लिप स्क्रब करें इस्तेमाल लिप स्क्रब से मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद मिलती है, जिससे होंठ मुलायम और चिकने बन सकते हैं। इसके लिए आप बाजार से लिप स्क्रब खरीद सकते हैं या फिर घर पर खुद बना सकते हैं। लिप स्क्रब बनाने के लिए चीनी, शहद और नारियल का तेल मिलाएं और इससे अपने होंठों को हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद अपने होंठों को गुनगुने पानी से धो लें और फिर लिपबाम लगाएं।

#2 लिपबाम का करें इस्तेमाल लिपबाम होंठों को नमी देने में मदद करता है और उन्हें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसके अलावा यह होंठों को मुलायम और चिकना बनाता है। लिपबाम खरीदते समय उसमें प्राकृतिक तत्व जैसे नारियल का तेल, जैतून का तेल या शिया बटर हो, ऐसा ध्यान रखें। ये तत्व होंठों को पोषण देते हैं और उन्हें स्वस्थ रखते हैं। हर दिन दो बार लिपबाम लगाएं ताकि आपके होंठ हमेशा नरम और चमकदार बने रहें।

#3 हल्के रंगों का करें चयन अगर आप लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं तो हमेशा हल्के रंग की लिपस्टिक चुनें। गहरे रंग की लिपस्टिक न केवल आपके होंठों को काला कर सकती है बल्कि उन्हें सूखा भी सकती है। हल्के रंग की लिपस्टिक जैसे गुलाबी या हल्के भूरे रंग आपके होंठों को प्राकृतिक दिखाते हैं और उन्हें पोषण भी देते हैं। इसके अलावा ये रंग हर मौके पर अच्छे लगते हैं और आपके लुक को भी खास बनाते हैं।

#4 मैट और लंबे समय तक टिकने वाली लिपस्टिक से बचें मैट और लंबे समय तक टिकने वाली लिपस्टिक में ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं, जो आपके होंठों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तत्व आपके होंठों की नमी को छीन लेते हैं, जिससे वे सूखे और काले हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप रासायनिक तत्व रहित लिपस्टिक का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब भी लिपस्टिक लगाएं तो पहले अपने होंठों पर थोड़ा सा लिपबाम लगाएं, इससे आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहेगी।