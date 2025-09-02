शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन बनाए रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रकार का प्रोटीन है, जो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया जैसी कई समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन हो। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर सकते हैं।

#1 आयरन युक्त खाने का करें सेवन आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। इसलिए आयरन युक्त खाने का सेवन करना जरूरी है। आयरन से भरपूर खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, दालें, चना, किशमिश, खजूर, चावल, आलू, चुकंदर, अनार, आलूबुखारा, नारियल का दूध, राजमा, खसखस, सूरजमुखी के बीज और सोयाबीन आदि शामिल हैं। इसके अलावा अपने खाने में पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना भी फायदेमंद हो सकता है।

#2 विटामिन-C भी है जरूरी विटामिन-C आयरन के अवशोषण में मदद करता है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सकती है। इसके लिए आप अपने खाने में नींबू, संतरा, अमरूद, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, सेब, अनार और मौसमी जैसे फलों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन-C से भरपूर खट्टे फल और सब्जियां भी अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इनसे न केवल आयरन का अवशोषण बेहतर होगा, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी।

#3 फोलेट से भरपूर चीजों का करें सेवन फोलेट एक प्रकार का विटामिन होता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के विकास के लिए जरूरी होता है। फोलेट से भरपूर चीजों में हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, बीन्स, नट्स, दालें, मटर, एवोकाडो, बीट्स और ब्रोकली आदि शामिल हैं। इसके अलावा संतरे का रस और चुकंदर का जूस भी फोलेट का अच्छा स्रोत है।

#4 प्रोटीन से युक्त आहार लें प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद करता है। इसके लिए अपने खाने में दूध, दही, पनीर, सोया उत्पाद, दालें, चने, राजमा, छोले, चावली, मूंगफली, बादाम, अखरोट, काजू, हरी सब्जियां, आलू, चुकंदर और मटर जैसी चीजों को शामिल करें। ये सभी चीजें शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में मदद कर सकती हैं।