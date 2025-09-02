ब्रेकअप के कारण दुखी है आपका मन? बेहतर महसूस करने के लिए करें ये 5 काम

लोग कहते हैं कि किसी रिश्ते के टूटने का दर्द इंसान को अंदर से भी तोड़ देता है। ब्रेकअप होने के बाद सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाता है और मन हर वक्त दुखी रहता है। कुछ लोग तो इस वजह से अवसाद और चिंता का शिकार हो जाते हैं। हालांकि, एक कमजोर रिश्ते की याद में खुद को परेशान करना सही नहीं है। हम आपको कुछ डेटिंग टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाने से आपको ब्रेकअप से उबरने में मदद मिलेगी।

#1 जो हुआ उसे स्वीकार करें जब कोई भी रिश्ता टूटता है तो हम दिल में उम्मीद लिए बैठे रहते हैं कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। हालांकि, हकीकत इससे अलग होती है और उसे स्वीकार किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। इसीलिए, इस बात को जल्द से जल्द स्वीकार करें कि ब्रेअकप असल में हो गया है और जी भर के रो लें। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं और बीते पलों को याद करने के बजाय आगे की जिंदगी के बारे में सोचें।

#2 उस व्यक्ति के बारे में बात करने और सोचने से बचें ब्रेकअप के बाद अपने साथी की यादों को दिल से निकालना सबसे कठिन होता है। कुछ लोग इस वजह से अपने एक्स को बार-बार फोन करते रहते हैं या दिनभर उनके बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि, ऐसा करना आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। रिश्ता टूटने के बाद उनके बारे में न सोचने की कोशिश करें। चाहे आपको कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, उनसे बात करने या मिलने की गलती न करें।

#3 अपने करीबियों से बात करें और उनसे मिलें ब्रेकअप के बाद लोग दर्द को अपने दिल में ही दबाकर रखते हैं। इससे तनाव बढ़ जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है और धीरे-धीरे वे अवसाद का शिकार हो जाते हैं। अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय अपने करीबियों से साझा करना बेहतर होता है। अपने दोस्तों या परिवार वालों से बात करके अपने मन का बोझ हल्का कर लें। अपनों के साथ वक्त बिताने से आपको खुशी महसूस होगी और आप जल्दी चीजों को भूल पाएंगे।

#4 खुशी देने वाली गतिविधियां करें हम जानते हैं कि रिश्ता टूटने का दर्द इतना ज्यादा होता है कि किसी चीज में मन नहीं लगता। हालांकि, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसी गतिविधियां करें, जो आपको खुशी देती हों। इससे आपका ध्यान बटेगा, नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलेगा और आप दोबारा खुद की प्रतिभा को पहचान सकेंगे। अपने दोस्तों संग घूमने जाएं, कोई रचनात्मक गतिविधि अपनाएं, पसंदीदा खाना खाएं या किसी प्यारे जानवर को घर ले आएं।