स्ट्रेटनिंग के बाद भी उलझे रहते हैं बाल? सीधे बनाए रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

जिन महिलाओं के बाल घुंघराले होते हैं, वे उन्हें सीधे करने का प्रयास करती हैं। इसके लिए वे स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती हैं, जो गर्मी पैदा करके बालों को सीधा करने वाला उपकरण होता है। कई बार बालों को सीधा करने के बाद भी वे उलझे हुए, रूखे और वेवी नजर आते हैं। इससे पूरा लुक ही बिगड़ जाता है। ऐसे में अगर आप स्ट्रेटनिंग करने के बाद बालों को सीधा बनाए रखना चाहती हैं तो ये टिप्स काम आएंगी।

#1 स्ट्रेटनिंग के बाद हेयर स्प्रे और सीरम छिड़कें बालों को सीधा करने के लिए केवल स्ट्रेटनर इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। अगर आप स्ट्रेटनिंग करने से पहले बालों की देखभाल पर ध्यान नहीं देंगी तो वे कुछ ही देर बाद रूखे हो जाएंगे। बाल सीधे करने से पहले हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम इस्तेमाल करें, ताकि आपके बाल जलें न। स्ट्रेटनिंग के तुरंत बाद बालों पर एक अच्छी गुणवत्ता वाला हेयर स्प्रे या सीरम लगा लें। इन उत्पादों की मदद से वे उलझेंगे नहीं और चमक भी बनी रहेगी।

#2 बालों में पसीना न आने दें नमी और गर्मी के चलते बालों में पसीना आना शुरू हो जाता है। इससे बाल गीले हो जाते हैं और सीधे नहीं रहते। इससे बचने के लिए तभी बाल सीधे करें जब आपको किसी खास जगह जाना हो। बालों को सीधा करने के बाद कोई भी ऐसी गतिविधि करने से बचें, जिसके कारण पसीना निकल सकता है। इसके अलावा, ऐसे स्थान पर बैठें, जहां ज्यादा गर्मी और आद्रता न हो।

#3 अच्छी गुणवत्ता वाले स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करें बालों को सीधा करने के लिए आपको सस्ते स्ट्रेटनर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इससे बाल अच्छी तरह सीधे नहीं हो पाते और कुछ ही घंटों में पहले जैसे दिखने लगते हैं। इतना ही नहीं, सस्ते स्ट्रेटनर बालों को जला भी सकते हैं, जिससे वे रूखे और बेजान बन जाते हैं। आपको अच्छी गुणवत्ता वाले स्ट्रेटनर में निवेश करना चाहिए। ऐसा स्ट्रेटनर खरीदें, जिसमें सुरक्षात्मक उत्पादों की परत भी लगी हो।

#4 ज्यादा हवा न लगने दें बालों को सीधा करने के बाद स्कूटी या बाइक पर सवारी करने की गलती बिलकुल न करें। इससे बालों में हवा लग सकती है, जिससे वे बुरी तरह उलझ सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे सीधे नहीं रह जाते और दोबारा घुंघराले हो जाते हैं। बाल सीधे करने के बाद उनमें हवा न लगने दें और साटन स्कार्फ का इस्तेमाल करके उन्हें ढीला बांध लें। रबर बैंड आदि से बांधने पर भी बाल सीधे नहीं रह जाएंगे।