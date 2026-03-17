सनस्क्रीन लगाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा भरपूर फायदा

सनस्क्रीन का इस्तेमाल त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकता है। हालांकि, सनस्क्रीन का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है ताकि यह अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सके। सही तरीके से सनस्क्रीन लगाने से त्वचा को न केवल धूप से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, बल्कि यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में भी सहायक है। आइए जानते हैं कि सनस्क्रीन लगाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही मात्रा में लगाएं सनस्क्रीन सनस्क्रीन की सही मात्रा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। चेहरे और गर्दन के लिए लगभग एक अंडे के आकार की मात्रा का उपयोग करें। इसके अलावा हाथों, पैरों और अन्य खुली त्वचा के हिस्सों पर भी उचित मात्रा में सनस्क्रीन लगाएं। सही मात्रा में सनस्क्रीन लगाने से आपकी त्वचा को धूप की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद मिलती है और आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है।

#2 समय-समय पर लगाएं सनस्क्रीन सनस्क्रीन को समय-समय पर लगाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो हर 2-3 घंटे बाद अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन लगाएं, खासकर अगर आप पसीना बहा रहे हैं या तैराकी कर रहे हैं तो अधिक बार सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। यह आपकी त्वचा को लगातार सुरक्षा प्रदान करेगा और आपको सूरज की हानिकारक किरणों से बचाए रखेगा। सही समय पर सनस्क्रीन लगाने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है।

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#3 सही तरीके से लगाएं सनस्क्रीन सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका भी बहुत अहम है। इसे लगाते समय हल्के हाथों से मालिश करें ताकि यह अच्छी तरह से त्वचा में समा जाए। उंगलियों से धीरे-धीरे दबाते हुए लगाएं ताकि सनस्क्रीन पूरी तरह से त्वचा में समा जाए। इसके अलावा ध्यान रखें कि खासकर नाक, कान, गर्दन और हाथों पर अच्छी तरह से सनस्क्रीन लगे क्योंकि ये हिस्से अक्सर धूप के सीधे संपर्क में आते हैं।

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#4 मौसम और गतिविधियों के अनुसार चुनें सही सनस्क्रीन मौसम और आपकी गतिविधियों के अनुसार सही सनस्क्रीन का चयन करना जरूरी है। अगर आप बाहर ज्यादा समय बिताते हैं तो उच्च सुरक्षा वाली सनस्क्रीन चुनें। इसके अलावा अगर आप पसीना बहाने वाली गतिविधियां करते हैं या तैराकी करते हैं तो पानी में टिकाऊ सनस्क्रीन का उपयोग करें। सही सनस्क्रीन चुनने से आपकी त्वचा को अधिकतम सुरक्षा मिलती है और आप सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहते हैं।