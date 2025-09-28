दिवाली से पहले इस तरह करें अपने घर की सफाई, कोना-कोना चमकेगा
त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और जल्द ही दिवाली भी आने वाली है। यह साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जब पूरा देश रोशनी से झिलमिलाता है। दिवाली आने से पहले घर की सफाई करना जरूरी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिन घरों में साफ-सफाई नहीं होती, वहां मां लक्ष्मी नहीं आती हैं। इसके अलावा दिवाली पर सभी के घरों में मेहमान आते हैं, जिनका स्वागत करने से पहले घर की सजावट और साफ-सफाई करनी चाहिए।
#1
पुराने सामान को हटा दें
अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सफाई कैसे शुरू की जाए तो पहले सामान निकालना शुरू करें। सबसे पहले घर में मौजूद कबाड़ कचरे के डिब्बे में डाल दें। इसके बाद अलमारियों, दराजों और अन्य स्टोरेज में रखा हुआ सामान निकालें। इनमें से जरूरी चीजों को अलग कर लें और पुराने सामान को भी अलग डिब्बों में रख लें। पुराने बर्तन, कपड़े और खिलौने आदि दान कर दें और जो चीजें काम की नहीं हैं, उन्हें फेंक दें।
#2
पूरे घर की धूल और जाले साफ करें
दिवाली की सफाई के दौरान आपको घर का कोना-कोना साफ करना चाहिए। इसके लिए हर सतह पर जमी हुई धूल को हटाएं। पहले केवल सूखे कपड़े या डस्टर की मदद से अलमारी, दीवारों और मेज आदि की धूल-मिट्टी साफ कर लें। इसके बाद उन पर कीटाणुनाशक छिड़ककर गीले कपड़े से दोबारा पोछें। इसी दौरान छत और दीवारों पर लगे जाले भी साफ कर लें। इसी समय पंखे, लाइट और झूमर आदि की सफाई करना न भूलें।
#3
झाड़ू और पोछा करके घर को चमकाएं
एक बार जब डस्टिंग का काम खत्म हो जाए तो झाड़ू लगाना शुरू करें। हर एक कमरे में अच्छी तरह झाड़ू लगाएं, ताकि सारी धूल-मिट्टी साफ हो जाए। फर्नीचर के नीचे झाड़ू मारना न भूलें, जहां सबसे ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है। इसके बाद फिनायल डालकर पोछा लगा लें। इससे फर्श साफ हो जाएगी, चमकती हुई नजर आएगी और कीटाणुओं का भी सफाया हो जाएगा। इसी समय टाइल्स को भी घिसकर साफ कर लें।
#4
फर्नीचर की सफाई करें या बदलें
झाड़ू-पोछा लगाने से पहले घर के फर्नीचर को अच्छी तरह साफ कर लें। इससे वे चमकदार और नए जैसे नजर आने लगेंगे। इसके बाद बिस्तर, सोफे और तकिया के कवर बदल दें, ताकि घर को एक नया लुक मिल सके। साथ ही दिवाली से पहले घर के हर कमरे में नए परदे भी लगाएं, जिससे घर की सजावट में मदद मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसी समय घर के फर्नीचर की जगह बदलकर घर का पूरा लुक बदल सकते हैं।
#5
सामान को व्यवस्थित करके रखें
एक बार जब पूरा घर साफ-सुथरा हो जाए तो सामान को व्यवस्थित करना शुरू करें। आपने जिन चीजों को जरूरी सामान वाले डिब्बों में डाला था, उन्हें उनकी जगह पर रख दें। इसके बाद पूरे घर में नेफ्थलीन बॉल डाल दें, ताकि कीड़े-मकौड़े दूर रहें और दुर्गंध भी न आए। इसी समय घर की सजावट के लिए खरीदा गया सामान लगाना शुरू करें और पौधे व फूलदान भी रख दें। इन टिप्स का पालन करके आपका घर नए जैसा चमकेगा।