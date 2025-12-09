ग्रीन टी पीते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव

ग्रीन टी को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। हालांकि, कई लोग इसे पीते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनसे इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। कई लोग ग्रीन टी का सही तरीके से सेवन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें उससे उतना लाभ नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं कि ग्रीन टी का सेवन करते समय किन-किन गलतियों से बचना चाहिए।

#1 बहुत गर्म ग्रीन टी पीना बहुत गर्म ग्रीन टी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपके गले और पेट में जलन हो सकती है। इसके अलावा यह आपके खाने को पचाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। ग्रीन टी को हमेशा हल्का गर्म या सामान्य तापमान पर ही पिएं। ऐसा करने से आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा और किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ग्रीन टी को हमेशा सामान्य तापमान पर ही पिएं।

#2 खाली पेट ग्रीन टी न पिएं खाली पेट ग्रीन टी पीने से आपके पेट में एसिड बढ़ सकता है, जिससे जलन या गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा खाली पेट ग्रीन टी पीने से खाने को पचाने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। हमेशा थोड़ी मात्रा में कुछ खाने के बाद ही ग्रीन टी का सेवन करें। इससे आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा और किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

#3 चीनी या दूध मिलाकर पीना ग्रीन टी में चीनी या दूध मिलाकर पीने से उसके प्राकृतिक गुण कम हो सकते हैं। चीनी मिलाने से कैलोरी बढ़ जाती हैं और दूध मिलाने से उसकी पचने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। ग्रीन टी को बिना किसी मिलावट के ही पीना चाहिए ताकि उसके सभी लाभ मिल सकें। इसके अलावा बिना किसी मिलावट के पीने से आपको इसकी असली मिठास का अनुभव होगा और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा।

#4 ज्यादा मात्रा में सेवन करना कुछ लोग यह मानते हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में वे ग्रीन टी का सेवन करेंगे, उन्हें उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यह धारणा गलत है क्योंकि ज्यादा मात्रा में ग्रीन टी पीने से उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दिन में 2 से 3 कप से ज्यादा ग न पिएं। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा संतुलित मात्रा में ही पिएं।