आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए भी बन सकते हैं कमाल के पेंटर, जानिए कैसे

पेंटिंग का शौक तो कई लोगों को होता है, लेकिन ज्यादातर लोग पैसों की कमी के चलते इसे अपना पेशा नहीं बना पाते। ब्रश, पेंट, कैनवास और पेंटिंग का अन्य सामान काफी महंगा मिलता है, जिसे खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। हालांकि, कला का वरदान वित्तीय स्थिति देखकर नहीं मिलता। आप कम बजट में भी कमाल के पेंटर बन सकते हैं। आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, जिनसे बिना ज्यादा पैसे खर्च किए आप पेंटिंग सीख सकेंगे।

#1 घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करें जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है, उसे महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। वह घर में पड़े रोजमर्रा के सामान का इस्तेमाल करके बेहतरीन पेंटिंग बना सकता है। कुछ भी खरीदने से पहले घर में मौजूद ऐसी चीजें जमा करें, जिनसे या जिन पर आप पेंटिंग कर सकते हैं। आप पुराने कागज, अखबार, डिब्बे और लकड़ी के टुकड़े आदि इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उंगली, रुई, ऊन और पुराने टूथब्रश से भी पेंटिंग की जा सकती है।

#2 बेसिक चीजों में निवेश करें अगर आप पेंटिंग को शौक के बजाय पेशे के रूप में अपनाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजों में निवेश करना होगा। हालांकि, ये सभी चीजें आपके बजट के अंदर भी आराम से आ जाएंगी। बाजार में विभिन्न ब्रांड के आर्ट सप्लाइज मिलते हैं, जिनके दाम भी अलग-अलग होते हैं। इनमें से वो सामान चुनें, जो आपके बजट में आता हो। आप पेंट ब्रश, प्राइमरी पेंट कलर, स्केच बुक, अच्छी पेंसिल और एक कैनवास खरीद सकते हैं।

#3 अपने आप पेंट कलर बनाएं पेंटिंग के लिए कई तरह के कलर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनमें आयल पेस्टल, वाटर कलर और ऐक्रेलिक आदि शामिल होते हैं। हालांकि, इन सभी में निवेश करना आपके बजट को हिला देगा। ऐसे में आप प्राइमरी (लाल, पीला और नीला) पेंट कलर खरीद सकते हैं, जिन्हें मिलाकर सभी अन्य रंग बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप चुकंदर, हल्दी, पत्तियों, कॉफी, कोयला और चाक आदि का इस्तेमाल करके घर पर ही पेंट कलर तैयार कर सकते हैं।

#4 इंटरनेट का सहारा लें आज के दौर में इंटरनेट हर काम को आसान बना देता है। आप सोशल मीडिया पर कला वाले समूहों का हिस्सा बन कर कई फायदे ले सकते हैं। ऐसे समूहों में लोग अक्सर पुराने आर्ट सप्लाई बेचते हैं, जिन्हें आप सस्ते दामों पर खरीद सकेंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर अपनी पेंटिंग पोस्ट भी कर सकते हैं, जिन पर लोग प्रतिक्रियाएं देकर आपका हौंसला बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट पर आपको प्रेरणा भी मिलेगी और आप कमाई भी कर पाएंगे।