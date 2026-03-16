गर्मियों में खाने से होने वाली विषाक्तता से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में बढ़ती गर्मी खाने में बैक्टीरिया के विकास का कारण बन सकती है और इससे खाने का जहर होना एक आम समस्या है। इसके कारण व्यक्ति को उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस मौसम में खान-पान की चीजों को ठीक से स्टोर करना महत्वपूर्ण है। आइए आज हम आपको खाने से होने वाली विषाक्तता से बचने के लिए प्रभावी तरीके बताते हैं।

#1 खाने को अच्छी तरह पकाएं खाने को अच्छी तरह पकाना खाने से होने वाली विषाक्तता से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। मांसाहारी और समुद्री भोजन जैसे खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से पकाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सब्जियों को भी अच्छी तरह से पकाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी कच्ची सब्जी न हो। अगर आप इस बात से अनजान हैं कि खाने को कितनी देर पकाना चाहिए तो किसी जानकार व्यक्ति से संपर्क करें।

#2 कच्चे और पके खाने को अलग रखें खाने को अच्छी तरह पकाने के साथ-साथ कच्चे और पके खाने को एक साथ रखने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे कच्चे खाने में मौजूद बैक्टीरिया पके खाने में मिल सकते हैं और खाने से विषाक्तता होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कच्चे और पके खाने को अलग-अलग डिब्बों में रखें और इसके बाद खाने को अलग-अलग प्लेटों में परोसें।

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#3 साफ पानी का सेवन करें गर्मियों के दौरान पानी की कमी की समस्या से बचने के लिए साफ पानी का सेवन करना महत्वपूर्ण है। दरअसल, पानी की कमी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती है और इससे खाने से होने वाली विषाक्तता का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास साफ पानी का सेवन करें। इसके अतिरिक्त नारियल पानी और ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं।

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#4 हाथों को साफ रखें खाने से होने वाली विषाक्तता से बचने के लिए हाथों को साफ रखना भी महत्वपूर्ण है। दरअसल, कई बार गंदे हाथों से खाने को छूने या खाने से पहले हाथों को साफ न करने के कारण भी खाने में मौजूद बैक्टीरिया शरीर में चले जाते हैं। इसलिए खाने को छूने या खाने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से साफ करें।