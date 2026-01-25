स्वस्थ त्वचा पाने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले करें इन खाद्य पदार्थों का सेवन

त्वचा की रंगत निखारने और उसे बेदाग बनाने में खान-पान भी अहम भूमिका निभाता है। आप जो खाएंगे-पिएंगे, उससे आपकी त्वचा को हाइड्रेशन और निखार मिलेगा। खास तौर से सुबह के वक्त आप जिन चीजों का सेवन करेंगे, वे आपकी त्वचा के स्वास्थ्य पर खासा असर डालेंगी। अगर आप चमकदार और स्वस्थ त्वचा पाना चाहते हैं तो त्वचा की देखभाल करने के साथ-साथ सुबह उठते ही सबसे पहले ये चीजें खाएं।

#1 गर्म नींबू पानी स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमें सुबह एक गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर पीना चाहिए। यह पेय न केवल शरीर को डिटॉक्स करता है, बल्कि त्वचा को भी स्वस्थ बनाता है। इसके जरिए शरीर के साथ-साथ त्वचा भी हाइड्रेट होती है, जिससे शुष्कता की परेशानी हल हो जाती है। इसमें मौजूद विटामिन-C कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा की सुरक्षात्मक परत बहाल होती है। साथ ही इसे पीने से दाग-धब्बे भी दूर होते हैं।

#2 सब्जा के बीज रात को सोने से पहले एक गिलास पानी या दूध में सब्जा के बीज भिगोकर फ्रिज में रख दें। सुबह इसमें शहद मिलाएं और इसका सेवन करें। सब्जा के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड का बढ़िया स्त्रोत होते हैं। ये स्वस्थ वसा त्वचा में कसाव लाते हैं, जिससे झुर्रियां कम नजर आती हैं। इसके अलावा इस खाद्य पदार्थ के सेवन से त्वचा मुलायम बन जाती है, सूजन कम होती है और निखार भी आता है।

#3 बेरी एक कटोरी मिश्रित बेरी से दिन की शुरुआत करना भी एक अच्छा निर्णय होगा। आप स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी जैसी बेरी खा सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन-C और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये त्वचा को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचा सकती हैं और UV किरणों से भी सुरक्षित रख सकती हैं। इन्हें खाने से कोलेजन का उत्पादन तेज हो जाएगा, जिससे बढ़ती उम्र के लक्षण कम होंगे।

#4 भीगे हुए बादाम रात भर भीगे हुए बादाम आपकी त्वचा के लिए सुपरफूड साबित हो सकते हैं। इस मेवे में अच्छी मात्रा में विटामिन-E, एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा होती है। इसे खाने से ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने और त्वचा की लोच को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। रोजाना मुट्ठीभर भीगे हुए बादाम खाने से त्वचा को नमी भी मिल सकती है और वह मुलायम भी बन सकती है। यह मेवा दाग-धब्बों का सफाया भी कर सकता है।