रेड सॉस पास्ता बनाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, बनेगा स्वादिष्ट

रेड सॉस पास्ता एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही पसंद करते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। हालांकि, सही तरीके से रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन हो और यह सेहतमंद भी रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप रेड सॉस पास्ता को बेहतर बना सकते हैं।

#1 पास्ता को ज्यादा पकाने से बचें पास्ता को ज्यादा पकाने से उसका स्वाद खराब हो सकता है और यह चिपचिपा भी हो सकता है। हमेशा पास्ता को थोड़ा कच्चा पकाएं ताकि उसका स्वाद बरकरार रहे। इसके लिए पानी में नमक डालकर पास्ता को उबालें और उसे 8-10 मिनट तक पकाएं। इससे पास्ता नरम हो जाएगा, लेकिन उसकी बनावट बनी रहेगी। इसके बाद उसे छानकर ठंडे पानी से धो लें ताकि वह ज्यादा न पके और सही तरह से पक सके।

#2 सॉस की मात्रा का ध्यान रखें सॉस की मात्रा पास्ता के साथ संतुलित होनी चाहिए ताकि हर कौर में उसका स्वाद मिले। ज्यादा सॉस डालने से पास्ता गीला हो सकता है और उसका स्वाद भी बिगड़ सकता है। एक अच्छी रेड सॉस बनाने के लिए टमाटर, प्याज, लहसुन और मसालों का सही अनुपात होना जरूरी है। इससे सॉस गाढ़ी होगी और पास्ता पर अच्छी तरह चिपकेगी। इसके अलावा सॉस को धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिले और उसका स्वाद बेहतरीन हो।

#3 सब्जियों को सही तरीके से काटें रेड सॉस पास्ता में सब्जियों का इस्तेमाल होता है, इसलिए उन्हें सही तरीके से काटना जरूरी है। सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें ताकि वे सॉस में अच्छी तरह मिल सकें और हर कौर में उनका स्वाद मिले। इसके अलावा सब्जियों को ज्यादा देर तक न पकाएं, बस उन्हें थोड़ी देर भून लें ताकि उनका कुरकुरापन बना रहे और वे स्वादिष्ट बनी रहें। इससे सॉस में सब्जियों का ताजगी भरा स्वाद भी बना रहेगा।

