सर्दियों में हाई नेक ड्रेस पहनती हैं? इन बातों का रखें खास ध्यान

सर्दियों में महिलाएं हाई नेक ड्रेस पहनना पसंद करती हैं क्योंकि ये न केवल ठंड से बचाती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखती हैं। हालांकि, इनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सही तरीके से देखभाल करने पर इनकी उम्र बढ़ सकती है और ये हमेशा नई जैसी दिखती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी हाई नेक ड्रेस की देखभाल कर सकती हैं।

#1 ड्रेस को धोने का सही तरीका अपनाएं हाई नेक ड्रेस को धोने का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। हमेशा लेबल पर लिखी धुलाई की दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर ड्रेस पर 'हाथ से धोएं' लिखा हो तो उसे हाथ से ही धोएं। गर्म पानी का उपयोग न करें क्योंकि इससे कपड़ा सिकुड़ सकता है और रंग उड़ सकता है। ठंडे पानी और हल्के साबुन का उपयोग करें। इसके अलावा ड्रेस को उल्टा करके धोएं ताकि रंग फीका न हो।

#2 सुखाने का तरीका भी है अहम ड्रेस को सुखाने का तरीका भी अहम है। कभी भी ड्रेस को सीधे धूप में न सुखाएं क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है और कपड़ा खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि आप ड्रेस को हवा में सुखाने के लिए किसी हुक या रॉड पर लटका दें। अगर संभव हो तो इसे छायादार जगह पर रखें ताकि प्राकृतिक हवा से यह सूख जाए। इससे आपकी ड्रेस की गुणवत्ता बनी रहेगी और वह जल्दी सूख जाएगी।

#3 आयरन करने का तरीका जानें अगर आपकी हाई नेक ड्रेस रेशम या किसी नाजुक कपड़े से बनी हुई है तो आयरन करते समय खास ध्यान रखें। सबसे पहले आयरन को उल्टे तरफ से करें यानी अंदर की तरफ से आयरन करें। इससे बाहरी सतह पर कोई निशान नहीं पड़ेंगे। अगर आपके पास भाप वाला आयरन है तो उसका उपयोग करें क्योंकि यह सिलवटें हटाने में मदद करता है बिना कपड़े को नुकसान पहुंचाए।

#4 स्टोर करने का तरीका अपनाएं जब आप अपनी हाई नेक ड्रेस को स्टोर कर रही हों तो ध्यान रखें कि वह पूरी तरह से साफ हो चुकी हो। गंदी ड्रेस में कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है इसलिए उसे धोकर सुखाने के बाद ही अलमारी में रखें। बेहतर होगा कि आप प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े के थैले में रखें ताकि हवा आ सके और कोई नमी न बने। इसके अलावा समय-समय पर अपनी ड्रेस की जांच करते रहें।