राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें खास ध्यान

राजस्थानी मिर्ची वड़ा एक लोकप्रिय स्नैक है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बनाने में भी आसान है। इसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। इस व्यंजन की खासियत इसकी तीखी और मसालेदार भराई होती है, जो इसे खास बनाती है। अगर आप इस स्वादिष्ट व्यंजन को घर पर बना रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें ताकि यह सही तरीके से बने और हर किसी को पसंद आए।

#1 सही हरी मिर्च का चुनाव करें राजस्थानी मिर्च वड़ा के लिए हरी मिर्च का चुनाव बहुत अहम है। लंबी और मोटी हरी मिर्च इस व्यंजन के लिए सबसे अच्छी होती हैं। इनका आकार बड़ा होने की वजह से इनकी अंदर की भराई भी अच्छी होती है, जो खाने में तीखी और मसालेदार होती है। कोशिश करें कि मिर्चें ताजगी भरी हों ताकि उनका स्वाद बेहतर आए। इसके अलावा ज्यादा पतली और छोटी मिर्चों का उपयोग करने से बचें क्योंकि उनका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता।

#2 मसालों का सही अनुपात रखें मसालों का सही अनुपात बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। आमतौर पर राजस्थानी मिर्ची वड़ा में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला का इस्तेमाल किया जाता है। इन मसालों का सही अनुपात आपके व्यंजन को बेहतरीन स्वाद देगा। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम रखें और अन्य मसालों का संतुलन बनाए रखें ताकि सभी मसालों का स्वाद अच्छे से मिल सके।

Advertisement

#3 बैटर को सही तरीके से तैयार करें राजस्थानी मिर्ची वड़ा के लिए बैटर की तैयारी बहुत अहम है। बैटर को तैयार करते समय बेसन को पानी में घोलते समय इसे गाढ़ा और चिकना बनाना चाहिए ताकि यह मिर्चों पर अच्छे से चढ़ सके। बैटर ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे यह आसानी से मिर्चों पर नहीं चढ़ेगा और सही तरीके से पक नहीं पाएगा। बैटर को तैयार करते समय उसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाना न भूलें।

Advertisement

#4 तलने का तरीका सही रखें मिर्च वड़ा को तलते समय तेल का तापमान सही होना चाहिए ताकि यह अंदर तक पके और बाहर से कुरकुरा बने। तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे वड़े जल सकते हैं। मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और जब यह गर्म हो जाए तो इसमें तैयार मिर्च वड़ा डालें। ध्यान रखें कि वड़े एक-दो बार में ही तले ताकि उन्हें अच्छे से तलने का समय मिले और वे कुरकुरे बनें।