घर पर नारियल के लड्डू बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट
घर पर नारियल के लड्डू बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट
घर पर नारियल के लड्डू बनाने से जुड़ी टिप्स

घर पर नारियल के लड्डू बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट

लेखन अंजली
Oct 22, 2025
03:54 pm
क्या है खबर?

नारियल के लड्डू एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने में कुछ आसान कदमों का पालन करना होता है, जिससे यह मिठाई और भी खास बन जाती है। नारियल के लड्डू का स्वाद और इसकी बनावट इसे हर उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है। आइए जानें कि नारियल के लड्डू बनाने के समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि यह सही से बन सके।

#1

सही सामग्री का चयन करें

नारियल के लड्डू बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। ताजा कदूकस किया हुआ नारियल सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। इसके अलावा दूध, चीनी और सूखे मेवे भी अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। अगर आप चाहें तो नारियल के लड्डू में सूखे मेवों का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता आदि, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

#2

धीमी आंच पर पकाएं

नारियल के लड्डू को बनाते समय धीमी आंच पर पकाना बहुत जरूरी है। इससे सभी सामग्री अच्छे से मिलते हैं और लड्डू का स्वाद बेहतरीन आता है। पहले दूध को धीमी आंच पर उबालें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ ताजा नारियल डालें और इसे अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद चीनी डालकर मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि वह जल न जाए और गाढ़ा हो जाए। इस प्रक्रिया में सब्र रखें ताकि आपका लड्डू सही तरीके से बने।

#3

मिश्रण को गाढ़ा करें

जब तक मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा न हो जाए, तब तक उसे लगातार चलाते रहें। इससे आपकी मिठाई में गांठें नहीं पड़ेंगी और इसका टेक्सचर बहुत ही मुलायम रहेगा। मिश्रण को गाढ़ा करने के लिए इसे तब तक पकाएं जब तक कि वह चम्मच पर चिपकने लगे और उसकी सतह पर हल्का-सा तेल दिखाई देने लगे। इस प्रक्रिया में आपको मिश्रण को बार-बार उलट-पुलट करना पड़ेगा ताकि वह जलने से बचे और सही तरीके से पक जाए।

#4

ठंडा होने दें

जब आपका नारियल का मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें। मिश्रण को कमरे के तापमान पर ठंडा होने देना सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि इससे लड्डू आसानी से आकार दिए जा सकते हैं। मिश्रण को ठंडा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। ठंडा होने पर मिश्रण को हाथों से गोल-गोल करके लड्डू का आकार दें और उन्हें एक प्लेट में रख दें।

#5

सही आकार दें

नारियल के लड्डू को आकार देने के लिए हाथों की मदद लें। इसके लिए पहले अपने हाथों को हल्का-सा घी लगाकर चिकना करें, फिर छोटे-छोटे गोले बनाएं। आप चाहें तो इन्हें बादाम या पिस्ता से सजाकर और भी आकर्षक बना सकते हैं। इस तरह आप आसानी से घर पर ही स्वादिष्ट नारियल के लड्डू बना सकते हैं, जो हर किसी को पसंद आएंगे और आपके खास मौकों पर मिठास घोल देंगे।