पक्षियों की तरह खूबसूरत हैं ये कीड़े-मकोड़े, जानिए इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें

कीड़े-मकोड़े और पक्षियों के बीच अंतर करना आसान है, लेकिन कुछ कीड़े अपने रंगों और आकार से पक्षियों की तरह लगते हैं। ये कीड़े न केवल देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, बल्कि इनके रंग और आकार पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कीड़ों के बारे में बताते हैं, जो अपने रंगों और आकार के कारण पक्षियों की तरह लगते हैं और इनकी कुछ खास बातें जानें।

#1 रोजी मेपल मोथ यह एक ऐसा कीड़ा है, जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह अपने गुलाबी रंग के कारण बेहद आकर्षक दिखता है और इसे गुलाबी मेपल मोथ के नाम से भी जाना जाता है। इस कीड़े की खासियत यह है कि यह फूलों पर बैठता है और अपने गुलाबी रंग के कारण फूलों के साथ मेल खाता है, जिससे यह देखने में और भी सुंदर लगता है।

#2 ऑर्किड मैंटिस ऑर्किड मैंटिस एक अनोखा कीड़ा है, जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के गर्म क्षेत्रों में मिलता है। यह अपने फूल जैसे रंगों और आकार के कारण बहुत खूबसूरत लगता है। यह कीड़ा अपने हरे और गुलाबी रंगों के साथ-साथ सफेद धारियों से सजा होता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इस कीड़े की खासियत यह है कि यह अपने फूल जैसे रंगों के कारण अन्य कीड़ों को धोखा देकर शिकार कर सकता है।

#3 ज्वेल बीटल ज्वेल बीटल अपने चमकीले हरे, नीले और लाल रंगों के कारण बहुत सुंदर दिखता है। यह बीटल उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मिलता है। इस बीटल की खासियत यह है कि इसका चमकीला रंग सूरज की रोशनी में बदल जाता है और अलग-अलग रंगों में चमकने लगता है, जिससे यह देखने में बेहद आकर्षक लगता है। इस बीटल का उपयोग वैज्ञानिक शोधों में भी किया जाता है।

#4 ब्लू मोर्फो बटरफ्लाई ब्लू मोर्फो बटरफ्लाई दक्षिण अमेरिका के गर्म क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक सुंदर तितली है। इसका नीला रंग सूरज की रोशनी में अलग-अलग रंगों में चमकता है, जिससे यह बहुत आकर्षक लगती है। इस तितली की खासियत यह है कि इसका नीला रंग सूरज की रोशनी में हरे, पीले और नारंगी रंगों में बदल जाता है, जिससे यह देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। यह तितली अपने अनोखे रंगों के कारण पर्यावरण के अनुकूल भी होती है।