त्योहारों के दौरान ऑनलाइन खरीदारी करते समय न करें ये 5 गलतियां

त्योहारों के दौरान ऑनलाइन खरीदारी करना एक बेहतरीन तरीका है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि कई बार इसमें अच्छे ऑफर भी मिलते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो आपके बजट को बिगाड़ सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप अपनी खरीदारी को सही तरीके से कर सकें और पैसे की बर्बादी से बच सकें।

#1 खर्च की सीमा तय न करना ऑनलाइन खरीदारी करते समय सबसे बड़ी गलती खर्च की सीमा तय न करना है। बिना किसी सीमा के आप अनजाने में अधिक खर्च कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी खर्च की सीमा तय करें और उसी के अनुसार खरीदारी करें। इससे आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी और अनावश्यक खर्च से बचा जा सकेगा। इसके लिए आप पहले से ही तय कर सकते हैं कि कितनी चीजें खरीदनी हैं और उनका कुल खर्च कितना होगा।

#2 सर्च साइट्स की बजाय ऐप्स का करें इस्तेमाल त्योहारों के दौरान कई ऑनलाइन खरीदारी प्लेटफॉर्म पर आकर्षक छूट और ऑफर आते हैं। ऐसे में कई बार लोग सामान की कीमत कम होने पर उसे खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उससे बेहतर कीमत पहले ही मिल गई थी। इससे बचने के लिए सर्च साइट्स की बजाय ऐप्स का इस्तेमाल करें। इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और आप सही समय पर सही चीज खरीद सकेंगे, जिससे आपका बजट भी प्रभावित नहीं होगा।

#3 अन्य वेबसाइट्स पर न जाएं जब आप किसी चीज की खरीदारी करने के लिए किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उस चीज से संबंधित अन्य वेबसाइट्स पर न जाएं। ऐसा करने से हो सकता है कि आपको उस चीज पर ज्यादा छूट मिले, लेकिन अगर आप उसे खरीदते हैं तो आपकी अन्य चीजें महंगी पड़ सकती हैं। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन खरीदारी करने जाएं तो सिर्फ उसी वेबसाइट पर ध्यान दें, जहां आप सामान खरीदने वाले हैं।

#4 रिव्यू पढ़ना न भूलें कई बार हम किसी चीज को देखकर उसे खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इससे बचने के लिए किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसके बारे में लोगों की राय जरूर पढ़ें। इससे आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और आप सही फैसला ले सकेंगे। दूसरों की राय पढ़ने से आपको यह भी पता चलेगा कि अन्य ग्राहकों का अनुभव क्या रहा।