कीवी खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन
कीवी एक स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद फल है। इसे खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि सही और ताजा कीवी मिल सके। इसके छिलके और अंदरूनी रंग पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही पके और कड़े कीवी में अंतर समझना भी जरूरी है। इस लेख में हम आपको कीवी खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताएंगे ताकि आप बेहतरीन और ताजा कीवी का चयन कर सकें।
कीवी का रंग देखें
कीवी खरीदते समय सबसे पहले इसके रंग पर ध्यान दें। पकी हुई कीवी हल्के भूरे रंग की होती है, जिसमें छोटे-छोटे बाल होते हैं। अगर कीवी का रंग बहुत गहरा या काले रंग का हो तो वह अधिक पका हुआ हो सकता है, जो जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा हल्के भूरे रंग की पकी हुई कीवी ही खरीदें ताकि वह लंबे समय तक ताजा रहे और आपके लिए फायदेमंद साबित हो।
छिलके की स्थिति जांचें
कीवी का छिलका भी उसकी गुणवत्ता बताता है। अच्छे कीवी के छिलके पर कोई दाग-धब्बे नहीं होने चाहिए और वह मुलायम होना चाहिए। अगर छिलके पर किसी प्रकार की खरोच या छेद हो तो समझ जाइए कि वह फल खराब हो सकता है या उसमें कीड़े लगे हो सकते हैं। इसलिए हमेशा बिना किसी खरोंच और मुलायम छिलके वाली कीवी ही खरीदें ताकि आप ताजा और स्वस्थ कीवी का आनंद ले सकें।
आकार पर ध्यान दें
कीवी खरीदते समय उसके आकार पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे गुणवत्ता वाली कीवी सामान्य आकार की होती है, न बहुत बड़ी होती है और न ही बहुत छोटी। सामान्य आकार वाली कीवी खाने में स्वादिष्ट होती है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। बहुत बड़ी या बहुत छोटी कीवी खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती और उनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी कम होती है। इसलिए हमेशा सामान्य आकार वाली कीवी ही खरीदें।
पके और कड़े कीवी में अंतर समझें
पके हुए और कड़े हुए कीवी में अंतर समझना जरूरी है ताकि सही चयन किया जा सके। पके हुए कीवी हल्के दबाव देने पर नरम महसूस होते हैं, जबकि कड़े हुए कीवी कठिन होते हैं और उन पर दबाव डालने पर कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप सलाद या स्मूदी बनाना चाहते हैं तो पके हुए कीवी का इस्तेमाल करें क्योंकि वह आसानी से कट जाते हैं और उनका स्वाद भी बेहतर होता है।
ताजगी जांचें
कीवी खरीदते समय उसकी ताजगी जांचना भी जरूरी है ताकि खराब फल से बचा जा सके। ताजगी जांचने के लिए सबसे पहले कीवी को हल्के हाथों से दबाकर देखें अगर वह आसानी से दब रही हो तो समझ जाइए कि वह ताजा है। अगर कीवी ज्यादा दब रही हो या उसमें छेद दिखाई दें तो वह खराब हो चुकी होगी।