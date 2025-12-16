पुल-अप्स एक्सरसाइज करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

पुल-अप्स एक ऐसी कसरत है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने में मदद करती है। यह कसरत न केवल मांसपेशियों को ताकत देती है, बल्कि शरीर का संतुलन और सहनशक्ति भी बढ़ाती है। हालांकि, कई लोग पुल-अप्स करते समय अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको पुल-अप्स करते समय बचना चाहिए।

#1 पकड़ पर ध्यान न देना पुल-अप्स करते समय पकड़ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई लोग बार को सही तरीके से पकड़ते नहीं हैं, जिससे उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है और कसरत का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। बार को सही तरीके से पकड़ने के लिए उंगलियों का पूरा इस्तेमाल करें और पकड़ को मजबूत बनाएं। इसके अलावा पकड़ को बार के बीच में बदलते रहें ताकि सभी मांसपेशियों पर समान दबाव पड़े।

#2 शरीर को झटकना पुल-अप्स करते समय शरीर को झटकना एक आम गलती है, जिसे आपको टालना चाहिए। अक्सर लोग जल्दी ऊपर उठने के चक्कर में अपने पूरे शरीर को झटका देते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं कर पातीं और कसरत का असर कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप पुल-अप्स करें तो धीरे-धीरे और नियंत्रित तरीके से ऊपर-नीचे हों ताकि आपकी मांसपेशियां पूरी तरह से काम कर सकें और आपको इसका पूरा फायदा मिल सके।

Advertisement

#3 सांस रोकना कई लोग पुल-अप्स करते समय अपनी सांस रोक लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। कसरत करते समय सांस लेना और छोड़ना बहुत जरूरी होता है। ऊपर उठते समय सांस लें और नीचे आते समय सांस छोड़ें। इससे आपका शरीर ऑक्सीजन प्राप्त करता है और ऊर्जा स्तर बढ़ता है। इसके अलावा सही तरीके से सांस लेने से आपकी सहनशक्ति भी बढ़ती है और आप अधिक देर तक कसरत कर सकते हैं।

Advertisement

#4 नीचे तक न उतरना पुल-अप्स करते समय नीचे तक न उतरना भी एक सामान्य गलती है, जिसे आपको सुधारना चाहिए। कई लोग ऊपर तक तो उठाते हैं, लेकिन नीचे तक नहीं उतरते, जिससे उनकी मांसपेशियां पूरी तरह से काम नहीं कर पातीं। नीचे तक उतरने से आपकी मांसपेशियां पूरी तरह से खिंचती हैं और उन्हें अधिक फायदा मिलता है। इसलिए जब भी आप पुल-अप्स करें तो धीरे-धीरे ऊपर तक उठें और नीचे तक उतरें ताकि आपकी मांसपेशियां पूरी तरह से काम करें।