पेंटिंग के लिए फ्रेम खरीदते वक्त रखें इन 5 बातों का ध्यान 

फ्रेम एक अहम हिस्सा है, जो पेंटिंग को और भी आकर्षक बना सकता है। सही फ्रेम चुनना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो यह काम आसान हो सकता है। सही फ्रेम न केवल आपकी पेंटिंग को सजाता है बल्कि उसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रखता है। आइए जानते हैं कि पेंटिंग के लिए फ्रेम खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपनी कला को बेहतरीन तरीके से पेश कर सकें।

#1 पेंटिंग के आकार पर ध्यान दें पेंटिंग के लिए फ्रेम चुनते समय सबसे पहले उसके आकार पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपकी पेंटिंग गोल आकार में है तो उसे गोल फ्रेम में ही रखें। इसी तरह चौकोर पेंटिंग के लिए चौकोर फ्रेम चुनें। इसके अलावा अगर आपकी पेंटिंग आयताकार है तो आयताकार फ्रेम ही बेहतर रहेगा। इससे आपकी पेंटिंग और फ्रेम के बीच का मेल अच्छा लगेगा और दोनों एक-दूसरे को पूरक करेंगे। सही आकार का फ्रेम आपकी पेंटिंग को और भी सुंदर बनाएगा।

#2 रंग का चयन करें फ्रेम का रंग भी बहुत अहमियत रखता है। अगर आपकी पेंटिंग में हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है तो गहरे रंग का फ्रेम चुनें। इससे दोनों के बीच अच्छा विपरीत मेल बनेगा और पेंटिंग ज्यादा उभरकर दिखेगी, वहीं अगर आपकी पेंटिंग में गहरे रंगों का इस्तेमाल किया गया है तो हल्के रंग का फ्रेम चुनें ताकि पेंटिंग की खूबसूरती और भी बढ़ जाए। सही रंग का चयन आपकी पेंटिंग को और भी आकर्षक बना सकता है।

#3 सामग्री का ध्यान रखें फ्रेम की सामग्री भी अहम होती है। फ्रेम लकड़ी, धातु या प्लास्टिक में उपलब्ध होते हैं। लकड़ी के फ्रेम आमतौर पर महंगे होते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलते हैं। धातु के फ्रेम हल्के और सस्ते होते हैं, जबकि प्लास्टिक फ्रेम सबसे सस्ते होते हैं, लेकिन जल्दी टूट सकते हैं। आपकी पेंटिंग की कीमत और जगह के अनुसार सही सामग्री चुनें ताकि वह सुरक्षित रहे और सुंदर भी दिखे। सही सामग्री का चयन आपकी पेंटिंग को बेहतरीन बनाएगा।

#4 डिजाइन पर विचार करें फ्रेम का डिजाइन भी बहुत जरूरी होता है। साधारण, पारंपरिक या आधुनिक डिजाइनों में से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि डिजाइन आपकी पेंटिंग से मेल खाता हो। पारंपरिक डिजाइनों में कारीगरी अच्छी होती है, जो पेंटिंग को शाही अंदाज देती है, जबकि आधुनिक डिजाइन सरल होते हुए भी स्टाइलिश दिखते हैं। सही डिजाइन चुनने से आपकी पेंटिंग और फ्रेम दोनों एक-दूसरे को पूरा करेंगे और एक सुंदर माहौल बनाएंगे।