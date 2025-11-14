सर्दियों के दौरान नवजात शिशु का इस तरह से रखें ध्यान

सर्दियों के दौरान नवजात शिशु की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस दौरान उन्हें गर्म रखना और उनकी त्वचा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए माता-पिता को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इस लेख में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने नवजात शिशु की सर्दियों में अच्छी देखभाल कर सकते हैं।

#1 गर्म कपड़े पहनाएं सर्दियों में नवजात शिशु को गर्म रखने के लिए उन्हें मोटे और आरामदायक कपड़े पहनाएं। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं। हालांकि, अगर आप बाजार से तैयार कपड़े खरीदते हैं तो उनमें किसी भी तरह का हानिकारक पदार्थ न हो, इस बात का खास ध्यान रखें। इसके अलावा कपड़े खरीदते समय उनके आकार का भी ध्यान रखें ताकि वे शरीर को पूरी तरह से ढक सकें।

#2 गर्म माहौल बनाए रखें नवजात शिशु को ठंड से बचाने के लिए उन्हें ऐसे स्थान पर रखें, जहां का तापमान मध्यम हो। अगर संभव हो तो कमरे में तापमान नियंत्रक का उपयोग करें ताकि तापमान स्थिर रहे। इसके अलावा सोते समय उन्हें कंबल या स्वेटर से ढक कर रखें। ध्यान रखें कि नवजात शिशु को ज्यादा गर्म भी न करें क्योंकि इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप उन्हें हल्के गर्म कपड़े पहनाएं और कमरे का तापमान भी संतुलित रखें।

#3 हाथ-पैर को ढककर रखें नवजात शिशु के हाथ-पैर जल्दी ठंड लग सकते हैं इसलिए इन्हें ढक कर रखना जरूरी है। आप उन्हें मोजे और दस्ताने पहनाकर रख सकते हैं ताकि वे ठंड से सुरक्षित रहें। इसके अलावा नवजात शिशु की गर्दन और कानों को भी ढक कर रखें क्योंकि ये हिस्से भी ठंड के प्रति संवेदनशील होते हैं। आप चाहें तो उनके सिर को भी टोपी से ढक सकते हैं, जिससे वे ठंड से और अधिक सुरक्षित रह सकें।

#4 नहाने का समय सही रखें सर्दियों में नवजात शिशु को नहलाने का समय सही चुनना बहुत जरूरी है। सुबह या दोपहर के समय नहलाना बेहतर होता है जब तापमान थोड़ा ऊंचा होता है। नहलाने के पानी का तापमान भी मध्यम रखें ताकि बच्चे को ठंड न लगे। इसके अलावा नहलाने के बाद तुरंत उन्हें तौलिये से पोंछकर गर्म कपड़े पहनाएं और सिर को भी ढक दें ताकि वे ठंड से सुरक्षित रहें।