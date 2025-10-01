त्योहारों के दौरान पालतू कुत्ते का इन 5 तरीकों से रखें ध्यान, रहेगा शांत और सुरक्षित

त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों से लेकर घरों तक में हलचल बढ़ जाती है और इस दौरान पटाखों की आवाजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो पालतू जानवरों के लिए काफी परेशान करने वाली हो सकती हैं। खासकर कुत्तों के लिए क्योंकि वे पटाखों की आवाज से काफी डरते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने कुत्ते को त्योहारों के दौरान शांत और सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 कुत्ते के लिए बनाएं एक शांत स्थान त्योहारों के दौरान घर में काफी ज्यादा भीड़ होती है, जिसके कारण कुत्ते असहज महसूस कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने कुत्ते के लिए एक ऐसा कमरा या जगह निर्धारित करें, जहां वह अकेला रह सके और शांति से आराम कर सके। इस कमरे में उसके लिए एक आरामदायक बिस्तर, पानी और खिलौने रखें ताकि वह वहां जाकर खुद को शांत कर सके।

#2 पटाखों से होने वाले प्रभाव को करें कम पटाखों की आवाज से कुत्ते बहुत डरते हैं और इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए पटाखों का शोर कम करने के लिए आप अपने घर के खिड़की-दरवाजों को बंद रखें और कूलर या हीटर जैसी मशीनें चलाकर रखें ताकि पटाखों की आवाज कम सुनाई दे। इसके अतिरिक्त आप अपने कुत्ते को पटाखों से सुरक्षित रखने के लिए किसी शांत जगह पर भी रख सकते हैं।

#3 पटाखों के दौरान कुत्ते को दें कुछ काम अगर आपके घर में कोई त्योहार मनाया जा रहा है तो पटाखों के दौरान अपने कुत्ते को कुछ ऐसा काम दें, जिससे वह व्यस्त रहे और पटाखों का असर उस पर न पड़े। आप उसे कोई नया खेल सिखा सकते हैं या फिर उसके साथ कुछ मजेदार गतिविधियां कर सकते हैं। इससे उसका ध्यान पटाखों की आवाज से हट जाएगा और वह शांत रहेगा।

#4 कुत्ते के लिए बनाएं एक सुरक्षा किट त्योहारों के दौरान अपने कुत्ते की सुरक्षा के लिए एक किट तैयार करना अच्छा विचार हो सकता है। इस किट में उसके पसंदीदा खिलौने, खाने-पीने की चीजें, दवाइयां और एक आरामदायक बिस्तर शामिल करें ताकि किसी भी आपात स्थिति में आप तुरंत उसकी मदद कर सकें। इसके अलावा आप उसके लिए कुछ ऐसी चीजें भी शामिल कर सकते हैं, जो उसे शांत रखने में मदद करें, जैसे कि सुगंधित तेल या खास खाने की चीजें।