सर्दियों में इस तरह से रखें अपने कुत्ते का ख्याल, रहेगा स्वस्थ और खुश

सर्दियों का मौसम कुत्तों के लिए भी मुश्किलें ला सकता है। ठंड के कारण वे बीमार हो सकते हैं और उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस मौसम में कुत्तों को गर्म रखने के लिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। आइए जानें कि सर्दियों में कुत्तों की देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और खुश रहें।

#1 गर्म स्थान पर रखें सर्दियों में अपने कुत्ते को गर्म स्थान पर रखें। अगर आपके पास हीटिंग की सुविधा है तो उसे चालू करके कुत्ते को वहां बैठाएं। अगर नहीं है तो किसी कमरे में कालीन बिछाकर वहां अपने कुत्ते को बिस्तर या गद्दी दे दें। इससे वह ठंड से बचा रहेगा और आराम से सो सकेगा। इसके अलावा आप उसे किसी गर्म और आरामदायक कंबल या जैकेट से भी ढक सकते हैं।

#2 सही खाना दें सर्दियों में कुत्तों को सही खाना देना बहुत जरूरी है। उन्हें ऐसा खाना दें जो ऊर्जा से भरपूर हो ताकि उनकी ताकत बनी रहे और वे ठंड से सुरक्षित रहें। इसके लिए आप उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, जिसमें जरूरी पोषक तत्व हों। इसके अलावा उन्हें पर्याप्त पानी भी दें ताकि वे तरोताजा रहें और उनकी पाचन क्रिया अच्छी रहे। सही खाने से उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वे खुश रहेंगे।

#3 नियमित सैर कराएं सर्दियों में भी अपने कुत्ते को नियमित सैर कराना जरूरी है। दिन में कम से कम 30 मिनट तक घुमाएं या पार्क लेकर जाएं जहां वह खेल सके। इससे उसकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी और वह फिट रहेगा। ठंडे मौसम में कुत्तों को बाहर खेलने से बचाना चाहिए क्योंकि उनकी त्वचा पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके लिए घर के अंदर ही उसके साथ खेलें या फिर उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं।

#4 नहलाएं और ब्रश करें सर्दियों में कुत्तों की त्वचा सूखी हो जाती है इसलिए उन्हें नियमित नहलाना जरूरी है ताकि उनकी त्वचा साफ रहे और संक्रमण न हो, लेकिन ध्यान रहे कि पानी गर्म होना चाहिए ताकि ठंड न लगे। इसके अलावा उनके बालों में जमी हुई गंदगी हटाने के लिए उन्हें ब्रश करें ताकि उनकी त्वचा स्वस्थ रहे और वे आरामदायक महसूस करें। इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वे खुश रहेंगे।