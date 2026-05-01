एनीमिया के 5 शुरूआती लक्षण, जिन्हें नजरअंदाज करना आपको पड़ सकता है भारी

एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। ये कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। जब लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होती है तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इससे थकान, कमजोरी और कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको एनीमिया से जुड़े ऐसे लक्षण बताते हैं, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें समझने में गलतियां कर देते हैं।

#1 त्वचा का पीला पड़ना एनीमिया होने पर त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है। यह लक्षण खासकर हाथों और पैरों पर साफ दिखाई देता है। अगर आपकी त्वचा बिना किसी कारण के पीली हो रही है तो यह एनीमिया का संकेत हो सकता है। इसके अलावा नाखूनों का भी पीला पड़ना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से संपर्क करें।

#2 थकान और कमजोरी महसूस होना एनीमिया होने पर आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर आप रोजमर्रा के कामों को करने में पहले से ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं तो यह एनीमिया का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको काम करते समय जल्दी थकान महसूस हो रही हो या फिर आपको सामान्य गतिविधियों को करने में पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।

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#3 सांस लेने में दिक्कत होना एनीमिया होने पर सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते या दौड़ते समय सांस फूलने की समस्या हो रही हो या फिर आराम करते समय भी आपको सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो यह एनीमिया का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी-बहुत शारीरिक गतिविधि करने पर भी सांस लेने में मुश्किल हो रही हो तो डॉक्टर से संपर्क करना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर होगा।

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#4 चक्कर आना एनीमिया होने पर चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है, जो सबसे आम है। अगर आपको अचानक चक्कर आए तो इसे हल्के में न लें, क्योंकि यह एनीमिया का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बार-बार चक्कर आते हैं या फिर चलने, उठने या बैठने पर भी चक्कर आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। यह समस्या गंभीर हो सकती है और समय रहते इलाज कराने से इससे बचा जा सकता है।