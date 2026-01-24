2026 में न करें त्वचा की देखभाल से जुड़ी ये आम गलतियां, पहुंचा सकती हैं नुकसान

हर कोई चाहता है कि उनकी त्वचा बेदाग और चमकदार बनी रहे। इसके लिए त्वचा की देखभाल वाले एक अच्छे रूटीन का नियमित रूप से पालन करना होता है। कई बार लोग त्वचा की देखभाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें नतीजे नजर नहीं आते। इसकी वजह स्किनकेयर से जुड़ी कुछ आम गलतियां हो सकती हैं, जो त्वचा की चमक छीन लेती हैं। 2026 में त्वचा की देखभाल से जुड़ी ये 5 आम गलतियां करने से बचें।

#1 नए-नए ट्रेंड का पालन करना सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज ट्रेंड बन जाती है और हर इन्फ्लुएंसर डॉक्टर बन जाता है। हालांकि, आपको वायरल स्किनकेयर ट्रेंड का पालन बिलकुल नहीं करना चाहिए। ये रुझान त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसकी सुरक्षात्मक परत को खराब कर सकते हैं। बिना त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श करे कोई भी उत्पाद इस्तेमाल न करें और उनका बताया हुआ रूटीन ही अपनाएं। याद रखें कि हर किसी की त्वचा की जरूरतें अलग होती हैं।

#2 सनस्क्रीन न लगाना कई लोग सोचते हैं कि घर के अंदर रहते हुए उन्हें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। हालांकि, यह धारणा बिलकुल गलत है। घर के अंदर लगी लाइट और उपकरणों की नीली रौशनी भी रंजकता और कोलेजन के नुकसान में योगदान दे सकती हैं। इनकी वजह से त्वचा की रंगत गहरी हो जाती है और मेलेनोमा जैसी समस्याएं पैदा होने का खतरा रहता है। साथ ही शाम के वक्त और सर्दियों में भी सनस्क्रीन लगाना अहम होता है।

#3 कई सक्रीय सामग्रियां लेयर करना इन दिनों बाजार में कई सक्रीय सामग्रियों वाले उत्पाद मिलने लगे हैं। इनमें हयालूरोनिक एसिड, विटामिन-C, रेटिनॉल और सैलीसिलिक एसिड आदि शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से त्वचा को फायदा तो होता है, लेकिन इन सभी को एक साथ लगाना खतरनाक होता है। एक साथ कई सक्रीय सामग्रियां लगाने से त्वचा की सुरक्षात्मक परत को नुकसान होता है और त्वचा में एलर्जी हो जाती है। इससे लालपन, मुंहासें और सूजन जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

#4 त्वचा के प्रकार के हिसाब से उत्पाद न चुनना बाजार में जो भी नया उत्पाद आए, उसे बिना सोचे-समझे इस्तेमाल करना आपको भारी पड़ सकता है। आपको अपने स्किनकेयर रूटीन में केवल वो उत्पाद शामिल करने चाहिए, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हों। त्वचा के हिसाब से उत्पाद न चुनने से जलन पैदा हो सकती है या मौजूदा समस्याएं और खराब हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप त्वचा विशेषज्ञ के पास जा कर अपनी त्वचा के प्रकार का पता लगाएं और उसके हिसाब से उत्पाद खरीदें।