ये 5 संकेत बताते हैं कि आपका पार्टनर आपसे शादी करने के लिए है गंभीर 

आज-कल सच्चा प्यार तलाशना मुश्किल है, क्योंकि लोग कमिटमेंट से कतराते हैं। अगर कोई पार्टनर मिल भी जाता है तो यह पता लगाने में सालों लग जाते हैं कि वह रिश्ते में गंभीर है या केवल वक्त गुजार रहा है। कई लोग अपने पार्टनर से शादी करना तो दूर, उसके बारे में सोचते तक नहीं है। अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे शादी करने के लिए गंभीर है या नहीं तो इन संकेतों पर ध्यान दें।

#1 शादी और भविष्य के बारे में बात करना अगर आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता होगा तो वह भविष्य के बारे में बात जरूर करेगा। वह शादी के विषय में चर्चा करता होगा और उसकी प्लानिंग करता होगा। जो लोग रिश्ते में गंभीर नहीं होते वे शादी जैसे विषय पर बात करने से बचते हैं। हालांकि, सच्चा प्यार करने वाला साथी आपको अपने भविष्य का हिस्सा मानते हुए ही आगे की प्लानिंग करेगा। वह आपसे यह भी बात करेगा कि वह कितने सालों में शादी करना चाहता है।

#2 आपको अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना केवल शादी के बारे में बात करना ही काफी नहीं होता। इसके साथ-साथ प्रयासों पर गौर करना भी जरूरी होता है। अगर आपका पार्टनर आपको अपने जीवन का अहम हिस्सा मानता है तो समझ जाएं कि वह आपसे शादी करना चाहता है। ऐसा पार्टनर बहुत व्यस्त होने के बाद भी आपके लिए समय निकालेगा, हर बात पर आपकी राय मांगेगा और आपको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देगा। वह ऐसा व्यवहार करेगा, मानो आप पहले से ही शादीशुदा हों।

#3 परिवार वालों और दोस्तों से मिलवाना जो लोग केवल समय बिताने के लिए रिश्ते में आते हैं वे अपने पार्टनर को कभी घर वालों से नहीं मिलवाते। हालांकि, अगर आपका पार्टनर आपको अपने परिवार वालों और दोस्तों से मिलवाता है तो वह वाकई आपके लिए गंभीर है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा कदम तभी उठाता है, जब उसे यकीन होता है कि यही व्यक्ति मेरा जीवन साथी बनेगा। पारिवारिक समारोहों में आपको लेकर जाना भी एक सकारात्मक संकेत है।

#4 हर फैसले में आपकी राय मांगना कुछ लोग अपने पार्टनर को निर्णय लेने के काबिल नहीं समझते और हमेशा उन्हें शांत करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग रिश्ते में गंभीर नहीं होते हैं और शादी करने की नहीं सोच रहे होते हैं। जो व्यक्ति रिलेशनशिप को शादी तक ले जाना चाहता है वह अपने पार्टनर की राय को तवज्जो जरूर देता है। अगर आपका पार्टनर अपने जीवन के हर छोटे-बड़े निर्णय में आपकी राय मांगता है तो समझ जाएं वह आपसे शादी करना चाहता है।