बुढ़ापे की बड़ी समस्या है घुटनों का दर्द, राहत पाने के लिए करें ये 5 एक्सरसाइज

बुढ़ापे में लोगों को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिनमें से एक घुटनों का दर्द भी है। सर्दी का मौसम इस दर्द को बत्तर कर देता है और चलना-फिरना तक मुश्किल हो जाता है। वृद्धावस्था में घुटनों का दर्द आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है, जिसके दौरान जोड़े घिस जाते हैं। दवाइयों के अलावा इस दर्द से छुटकारा पाने का अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करना। आप ये 5 एक्सरसाइज करके बुढ़ापे में घुटनों के दर्द से निजाद पा सकेंगे।

#1 मिनी लंज मिनी लंज घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और जोड़ों पर दबाव डाले बिना उनकी कार्यक्षमता में सुधार करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पैरों को फैलाकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपना एक पैर थोड़ा-सा आगे बढ़ाएं और दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लें। इसके बाद दोबारा सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों से इसे दोहराते रहें। इसके जरिए घुटनों की ताकत और स्थिरता में सुधार होगा और रोजमर्रा के काम आसान हो जाएंगे।

#2 स्टैंडिंग साइड लेग रेज स्टैंडिंग साइड लेग रेज की मदद से पैरों को गति देने वाली हिप एब्डक्टर्स मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो घुटनों को भी मजबूत बनाती हैं। इसके लिए दीवार का सहारा लेते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब बिना झुके एक पैर को बगल की ओर उठाएं और कुछ देर ऐसे ही खड़े रहें। धीरे-धीरे अपने पैर को जमीन पर रखें और इसके बाद दूसरा पैर उठाएं। इसी तरह दोनों पैरों से इस एक्सरसाइज को दोहराएं।

#3 लेग एक्सटेंशन लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज सीधे क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करती है, जो घुटनों को सहारा देने वाली मुख्य मांसपेशियां होती हैं। इसे करने के लिए कुर्सी पर बैठ जाएं और अपनी पीठ को सीधा रखें। अब धीरे-धीरे एक पैर को सीधा करें और कुछ सेकंड तक इसी अवस्था में बने रहें। इसके बाद अपने पैर को नीचे लाएं और दूसरे पैर को सीधा करें। दोनों पैरों से इस एक्सरसाइज को दोहराएं, ताकि घुटनों की ताकत बढ़ सके।

#4 फीट रेज इस एक्सरसाइज के जरिए आप अपने घुटनों को सहारा देने वाली निचले पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय कर सकते हैं। सबसे पहले पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखकर खड़े हो जाएं। अब धीरे-धीरे अपने पैर की उंगलियों के सहारे खड़े हो जाएं और 2 से 3 सेकंड तक ऐसे ही रहें। वापस सीधे खड़े हो जाएं और इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 से 15 बार करें। फीट रेज की मदद से आपका संतुलन भी बेहतर होगा।