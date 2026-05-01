अधिक दही खाने से हो सकते हैं ये 5 नुकसान, जानिए सही मात्रा

दही एक स्वास्थ्यवर्धक डेयरी उत्पाद है, जो पाचन को सुधारने, हड्डियों को मजबूत करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने जैसे कई लाभ प्रदान कर सकता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दही का अधिक सेवन कई समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। आइए जानते हैं कि दही अधिक खाने से कौन-कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और इसकी सही मात्रा क्या है।

#1 सीने में हो सकती है जलन दही का अधिक सेवन सीने में जलन का कारण बन सकता है। खासतौर से अगर आपको पहले से ही गैस या अम्लता की समस्या है तो दही का अधिक सेवन करने से ये समस्या बढ़ सकती है। दही में मौजूद खट्टे तत्व पेट में अम्ल का संतुलन बिगाड़ सकते हैं, जिससे सीने में जलन हो सकती है। इसलिए गैस और अम्लता के मरीजों को दही का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए।

#2 वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है दही दही का अधिक सेवन वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसका कारण है कि दही में ऊर्जा और चर्बी की मात्रा होती है। अगर आप दही का अधिक सेवन करते हैं तो आपके शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा और चर्बी जमा हो सकती है, जिससे आपका वजन बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो दही का सेवन सीमित मात्रा में ही करें।

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#3 पेट फूलना और गैस बनना दही का अधिक सेवन पेट फूलने और गैस बनने का कारण भी बन सकता है। इससे पेट में असहजता और दर्द भी हो सकता है, खासकर अगर आप दूध से बनी चीजों को पचाने में कठिनाई महसूस करते हैं तो आपके लिए दही का सेवन करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा दही के अधिक सेवन से पाचन तंत्र में सूजन भी हो सकती है, जिससे पेट में ऐंठन और दर्द भी हो सकता है।

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#4 त्वचा पर हो सकता है दही का प्रभाव दही का अधिक सेवन त्वचा पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे त्वचा पर खुजली, लालिमा और सूजन हो सकती है, खासकर अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो आपको दही का सेवन कम करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पहले से ही किसी प्रकार की त्वचा संबंधी समस्या है तो दही का अधिक सेवन करने से ये समस्या बढ़ सकती है। इसलिए त्वचा की देखभाल करते समय दही का सेवन सीमित मात्रा में ही करें।