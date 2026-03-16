गर्मियों में बनाकर पिएं ये 5 नींबू के पेय, घर में सभी को आएंगे पसंद

गर्मियों में नींबू का पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह पेट को ठंडक देने के साथ-साथ शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि नींबू के पानी से कई अन्य स्वादिष्ट पेय भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको नींबू से बनाए जाने वाले पांच ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में आपके दिन को तरोताजा कर सकते हैं।

#1 नींबू की चाय नींबू की चाय एक हल्का और ताजगी भरा विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालें और उसमें चायपत्ती डालें, फिर इसमें आधा नींबू निचोड़ें और थोड़ा शहद मिलाएं। इसे 5-7 मिनट तक पकने दें। अब इसे छानकर गिलास में डालें और ठंडा करने के लिए ठंडा स्थान पर रखें। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। यह पेय आपको दिनभर तरोताजा रखेगा और आपकी प्यास भी बुझाएगा।

#2 नींबू और पुदीने का शरबत नींबू और पुदीने का शरबत एक बेहतरीन पेय है, जो आपको गर्मियों के दौरान ठंडक प्रदान कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नींबू का रस निकालें और उसमें पुदीने की पत्तियां डालें, फिर इसमें चीनी और पानी मिलाकर अच्छे से हिलाएं। इस मिश्रण को कुछ देर ठंडा स्थान पर रखें ताकि यह ठंडा हो जाए। अब इसे गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

Advertisement

#3 नींबू और अदरक का शरबत अगर आप मसालेदार स्वाद पसंद करते हैं तो यह शरबत आपके लिए एकदम सही विकल्प होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को कद्दूकस कर लें, फिर नींबू का रस निकालें और उसमें अदरक का पेस्ट मिलाएं। अब इसमें चीनी और पानी डालकर अच्छे से हिलाएं। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक ठंडा स्थान पर रखें ताकि यह ठंडा हो जाए। अब इसे गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय मसालेदार और सेहत के लिए फायदेमंद है।

Advertisement

#4 नींबू और नारियल पानी का शरबत यह पेय उन लोगों के लिए है जो नारियल पानी का स्वाद पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल पानी निकालें, फिर उसमें नींबू का रस निचोड़ें और चीनी मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं ताकि चीनी घुल जाए। इसके बाद इसे गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषण भी प्रदान करता है। नारियल पानी और नींबू का मेल इसे और भी खास बनाता है।