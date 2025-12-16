आमतौर पर मसाले के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं सरसों के बीज, जानें इसके फायदे

सरसों के बीज का उपयोग भारतीय रसोई में लंबे समय से होता आ रहा है। आमतौर पर इसका उपयोग सब्जियों, अचार और दालों में तड़का लगाने के लिए होता है। इसके अलावा सरसों के बीज में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जिनके कारण आपको अपनी खाने की आदतों में सरसों के बीज को शामिल करना चाहिए।

#1 दिल को सुरक्षित रखने में है सहायक सरसों के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। ये गुण खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में मदद कर सकते हैं और खून के बहाव को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ये दिल को स्वस्थ रखने में भी सहयोग कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना खाली पेट एक चम्मच सरसों के बीज का सेवन करें।

#2 कैंसर के खतरे कर सकते हैं कम सरसों के बीज में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं। कई अध्ययनों के अनुसार, सरसों के बीज में एक खास यौगिक पाया जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोक सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक तत्वों को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, कैंसर रोगियों को इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए।

Advertisement

#3 वजन कम करने में है सहायक अगर आप बढ़ते वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरसों के बीज का सेवन लाभदायक हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कर सकते हैं, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद अन्य पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद मिल सकती है।

Advertisement

#4 मधुमेह के स्तर को कर सकता है नियंत्रित मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने में भी सरसों के बीज फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक शोध के मुताबिक, सरसों के बीजों में ऐसे गुण होते हैं, जो खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बीज इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।