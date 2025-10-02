राजमा से बनने वाले 5 नए और स्वादिष्ट व्यंजन, जिन्हें एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाएंगे

राजमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फली है, जो भारतीय खान-पान में बहुत लोकप्रिय है। आमतौर पर इसकी सब्जी बनाकर चावल के साथ खाई जाती है। हालांकि, यह खाद्य पदार्थ कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों में भी शामिल किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको राजमा से बनने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इनका स्वाद आपके मन को जरूर भाएगा।

#1 राजमा की टिक्की राजमा की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए राजमा, आलू, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और कुछ मसालों को मिलाकर टिक्की तैयार की जाती है। इसके बाद इन टिक्कियों को तवे पर सेका जाता है या कढ़ाई में तला जाता है। ये टिक्कियां बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएंगी।

#2 राजमा पुलाव राजमा पुलाव एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए बासमती चावल को प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों के साथ पकाया जाता है। इसमें उबले हुए राजमा मिलाकर इसे और पौष्टिक बनाया जाता है। यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर से सेहत भी अच्छी रहती है। आप चाहें तो पुलाव में कॉर्न डालकर मेक्सिकन स्वाद जोड़ सकते हैं।

#3 राजमा के कटलेट राजमा के कटलेट नाश्ते में परोसे जा सकते हैं और ये किसी भी पार्टी या खास मौके के मेन्यू में शामिल हो सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए राजमा, आलू, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और कुछ मसालों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को गोल आकार देकर कटलेट बनाए जाते हैं और उन्हें तला जाता है। ये कटलेट कुरकुरे और लजीज होते हैं, जिन्हें आप सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं।

#4 राजमा डोसा आपने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन राजमा से भी डोसा बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए उड़द दाल और चावल को भिगोकर पीस लिया जाता है। इसके बाद इसमें पिसा हुआ राजमा और मसाले मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को पतला करके डोसा बनाया जाता है। इस डोसे को सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है और आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की स्टफिंग भी कर सकते हैं।