भारत के 5 रहस्यमयी मठ, जिनकी यात्रा करने पर आपके मन को मिलेगी शांति

भारत में बौद्ध धर्म को खास महत्त्व दिया जाता है। यहां कई ऐसे मठ मौजूद हैं, जो अपनी अनोखी बनावट और समृद्ध इतिहास के लिए जाने जाते हैं। ये मठ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अहम हैं, बल्कि कला और संस्कृति के केंद्र भी हैं। यहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज हम आपको भारत के 5 रहस्यमयी मठों के बारे में बताते हैं, जिनकी यात्रा करना इतिहास प्रेमियों के लिए सुखद अनुभव होगा।

#1 तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है। यह समुद्र तल से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी स्थापना 17वीं सदी में हुई थी। इस मठ में लगभग 17,000 प्राचीन किताबें और कलाकृतियां हैं, जो बौद्ध धर्म के इतिहास को बयान करती हैं। यहां हर साल जनवरी-फरवरी में तवांग महोत्सव होता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह मठ अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।

#2 की मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित 'की मठ' एक प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल है। यह समुद्र तल से 4,166 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और इसकी स्थापना 11वीं सदी में हुई थी। इस मठ में लगभग 3,500 प्राचीन किताबें और कलाकृतियां हैं, जो तिब्बती और बौद्ध संस्कृति को दर्शाती हैं। यहां हर साल जुलाई-अगस्त में लामा उत्सव होता है, जिसमें शामिल होना एक बेहद रोमांचक अनुभव हो सकता है।

#3 किन्नौर मठ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित किन्नौर मठ एक अहम धार्मिक स्थल है। यह समुद्र तल से 3,600 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी स्थापना 19वीं सदी में की गई थी। इस मठ में लगभग 2,500 प्राचीन किताबें और कलाकृतियां हैं, जो तिब्बती और बौद्ध संस्कृति के बारे में अहम जानकारी प्रदान करती हैं। यहां हर साल सितंबर-अक्टूबर में हेमिस महोत्सव होता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत के कार्यक्रम होते हैं।

#4 रोरिक मठ मनाली के पास स्थित रोरिक मठ एक अनोखा स्थल है, जहां भारतीय और रूसी कला का संगम देखने को मिलता है। इस मठ की स्थापना रूसी चित्रकार रोरिक ने अपनी भारत यात्रा के दौरान करवाई थी। यहां उनकी बनाई हुई पेंटिंग और मूर्तियां प्रदर्शित हैं, जो वाकई देखने लायक हैं। इसके अलावा यहां भारतीय और तिब्बती कला भी प्रदर्शित होती है। मठ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है।