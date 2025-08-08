अरुणाचल प्रदेश: यहां की इन 5 जगहों पर जाएं, यात्रा बन जाएगी यादगार

अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह राज्य हिमालय की गोद में बसा हुआ है, इसलिए यहां की वादियां और पहाड़ बेहद आकर्षक हैं। अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जहां आप पैदल यात्रा, पक्षी देखने और स्थानीय संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। आइए जानें कि अरुणाचल प्रदेश में किन-किन जगहों पर जाना चाहिए।

#1 डोंग गांव का दौरा करें डोंग गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में स्थित एक छोटा-सा गांव है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए मशहूर है। यहां आकर आप स्थानीय आदिवासी जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। डोंग गांव के आसपास घने जंगल हैं, जहां आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और वे आपको अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं के बारे में बता सकते हैं।

#2 सेला पास पर जाएं सेला पास अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कमेंग जिले में स्थित एक ऊंचाई वाला दर्रा है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 14,436 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सेला पास अपनी ठंडी जलवायु और खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं। सेला पास पर पैदल यात्रा करने वाले पर्यटकों के बीच यह जगह बहुत लोकप्रिय है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।

#3 तवांग मठ का भ्रमण करें तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में स्थित एक प्रमुख बौद्ध मठ है, जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मठ दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ माना जाता है। तवांग मठ में हजारों प्राचीन पांडुलिपियां और धार्मिक ग्रंथ संग्रहित हैं, जो बौद्ध धर्म के इतिहास को दर्शाते हैं। यहां आकर आप बौद्ध धर्म की गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं।

#4 मेचुका घाटी की सैर करें मेचुका घाटी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में स्थित एक खूबसूरत घाटी है, जो अपनी हरियाली और ठंडी जलवायु के लिए मशहूर है। मेचुका घाटी में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, जो यहां आने वाले पर्यटकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा मेचुका घाटी में स्थित गुरु पद्म संगम दरबार भी देखने लायक स्थानों में शामिल है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं।