अपने पालतू कुत्ते को टॉयलेट ट्रेन करना चाहते हैं? इन बातों का रखें ध्यान

पालतू कुत्ते को टॉयलेट ट्रेन करना एक जरूरी कदम है। इससे न केवल आपके घर की साफ-सफाई बनी रहती है, बल्कि आपके कुत्ते को भी आराम मिलता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कुत्ते को जल्दी और सही तरीके से टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने कुत्ते को घर के अंदर साफ-सफाई बनाए रखने और आरामदायक महसूस कराने में मदद कर सकते हैं।

#1 नियमित समय पर टॉयलेट कराएं अपने कुत्ते को नियमित समय पर टॉयलेट कराना बहुत जरूरी है। इससे वह जान जाएगा कि कब उसे टॉयलेट करना है। सुबह उठते ही, खाना खाने के बाद और सोने से पहले उसे बाहर ले जाएं। इस तरह आपके कुत्ते का शरीर एक निश्चित समय पर टॉयलेट करने के लिए तैयार रहेगा। इसके अलावा उसे दिन में कई बार बाहर ले जाकर उसकी आदत बना सकते हैं। इससे वह जल्दी और आसानी से टॉयलेट करना सीख जाएगा।

#2 सही जगह चुनें अपने कुत्ते के लिए एक ऐसी जगह चुनें, जहां वह आराम से टॉयलेट कर सके। यह जगह घर से थोड़ी दूर होनी चाहिए ताकि घर साफ-सुथरा रहे। अगर आपके पास बगीचा या आंगन है तो यह सबसे अच्छा विकल्प होगा। अगर नहीं है तो पार्क या खुली जगह का चयन करें। इस जगह पर नियमित रूप से अपने कुत्ते को ले जाएं ताकि वह वहां टॉयलेट करना सीख जाए। इससे उसका प्रशिक्षण आसान हो जाएगा।

#3 सकारात्मक प्रोत्साहन दें जब भी आपका कुत्ता सही जगह पर टॉयलेट करेगा तो उसे सराहें और उसे इनाम दें। यह इनाम कुछ भी हो सकता है जैसे उसकी पसंदीदा खाने की चीज या प्यार भरे शब्द। इससे वह समझ जाएगा कि सही जगह पर टॉयलेट करने से उसे इनाम मिलता है और वह बार-बार यही काम करेगा। इसके अलावा आप उसे कुछ खास खिलौने भी दे सकते हैं ताकि वह खुश रहे और टॉयलेट करना उसके लिए एक अच्छा अनुभव बने।