नाश्ता तैयार करने के लिए ज्यादा समय नहीं है? 5 मिनट में बन जाएंगे ये व्यंजन 

समय की कमी के कारण सुबह का नाश्ता बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। नाश्ता दिन का सबसे अहम मील होता है, जिसे खाए बिना घर से निकलना सही नहीं होता। ऐसे में समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या बनाया जाए तो झटपट तैयार हो जाए और ऊर्जा भी प्रदान करे। अगर आप भी इसी कश्मकश हैं तो यह लेख आपके लिए है। आइए आपको 5 ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो 5 मिनट में बन जाते हैं।

#1 प्रोटीन से भरपूर सैंडविच सैंडविच सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है, जिसे बनाने में ज्यादा मेहनत और समय नहीं लगता। इसके लिए अपनी पसंद की ब्रेड लें और उसके टुकड़ों को दोनों तरफ से सेंक लें। इसके बाद एक ब्रेड पर मक्खन, मेयोनीज, सॉस और चीज लगाएं। प्याज, टमाटर, लेटस और खीरे को गोल-गोल काटकर ब्रेड पर रखें। इसके बाद पनीर को तवे पर मसालों के साथ सेंककर ब्रेड पर रख दें। दूसरी ब्रेड लगाने के बाद आपका सैंडविच तैयार हो जाएगा।

#2 एवोकाडो टोस्ट एवोकाडो टोस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले पका हुआ एवोकाडो चाहिए होगा। उसे बीच से काटें, बीज को अलग करें और उसके पल्प को कटोरी में निकाल लें। उसे कांटे की मदद से मीसें, ताकि वह मलाईदार हो जाए। उसमें नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, टमाटर, प्याज, नींबू का रस और खीरा मिलाएं। मल्टीग्रेन ब्रेड को दोनों तरफ से सेंक लें और उसपर यह मिश्रण लगाकर खाएं। आप चाहें तो इसपर भुनी हुई पालक भी रख सकते हैं।

#3 फलों के साथ दही नाश्ते में प्रोटीन शामिल करना बहुत जरूरी है, ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। खान-पान में इस पोषक तत्व को शामिल करने के लिए आप दही का सेवन कर सकते हैं। एक कटोरे में ग्रीक दही निकालें, जो आपको प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन दोनों प्रदान करेगा। अब इसमें आधा चम्मच शहद और अपनी पसंद के फल डालकर खाएं। आप दही के साथ केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, संतरा, अनानास, अंगूर और आम जैसे फल खा सकते हैं।

#4 चॉकलेट और केले का प्रोटीन शेक अगर आप नाश्ते में खाने के बजाय कुछ पीना पसंद करते हैं तो चॉकलेट और केले का शेक बना लें। यह प्रोटीन की जरूरत को पूरा करेगा, पेट भरा रखेगा और ताकत भी बढ़ाएगा। इसे बनाने के लिए ब्लेंडर में दूध, केला, चॉकलेट सिरप, अखरोट, बादाम, सब्जा के बीज, पीनट बटर और प्रोटीन पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें, ताकि शेक तैयार हो जाए। आप इसे तुरंत पी सकते हैं या बोतल में भरकर ऑफिस ले जा सकते हैं।