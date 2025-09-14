घर की बालकनी में आ जाते हैं कबूतर? दूर रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

कबूतर वह पक्षी हैं, जिन्हें लोगों के बीच रहना पसंद होता है। ये पक्षी रिहायशी इलाकों में अक्सर देखे जाते हैं। वैसे तो कबूतर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन गंदगी जरूर फैला देते हैं। ये पक्षी बालकनी और AC के यूनिट पर घोंसला बना लेते हैं या मल कर देते हैं। इससे बहुत गंदगी हो जाती है, जिसे बार-बार साफ करने में परेशानी होती है। आप इन टिप्स के जरिए बालकनी से कबूतरों को दूर रख सकते हैं।

#1 बालकनी में खाना और पानी न रखें लोग यह सोचकर छत पर पानी और भोजन रख देते हैं कि पक्षियों का पेट भर जाएगा। हालांकि, अगर आप अपने घर की बालकनी में ही खाना रखेंगे तो जाहिर है कि कबूतर आएंगे ही। इसके अलावा AC या नल से गिरने वाला पानी और सब्जियों के छिलके जैसा कचरा भी कबूतरों को आकर्षित करता है। इन पक्षियों को दूर रखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बालकनी को साफ-सुथरा रखें। पक्षियों का भोजन घर से थोड़ा दूर रखें।

#2 बालकनी को जाल से ढकें कबूतरों को बालकनी से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है जाल इस्तेमाल करना। हम पक्षी पकड़ने वाले जाल की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम उस जाल का प्रयोग करने कि सलाह दे रहे हैं, जिससे पूरी बालकनी को ढका जा सकता है। यह जाल कबूतरों को बालकनी में प्रवेश करने से रोकेगा और एक दरवाजे की तरह काम करेगा। इससे कबूतरों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और बाहर की हवा भी बाधित नहीं होगी।

#3 परछाईं देने वाली वस्तुएं टांगें कबूतर रिफ्लेक्टिव वस्तुओं से घबराते हैं और उनके करीब जाने से डरते हैं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं, जो परछाईं पैदा कर सकती हैं। अगर आप अपनी बालकनी में शीशे, CD या चमकीला टेप आदि टांगते हैं तो कबूतरों को दूर रखना आसान हो जाएगा। इन वस्तुओं पर जो परछाईं पड़ती है, वह हिलती है और कबूतरों को अचानक हुई प्रतिक्रियाओं से भी परेशानी होती है। यह भी एक कारण है कि वे ऐसी वस्तुओं के पास नहीं जाते।

#4 एसेंशियल ऑयल रख दें जिन चीजों की गंध बहुत तेज होती है, वे कबूतरों को पसंद नहीं आती हैं। इसका फायदा उठाते हुए आपको अपनी बालकनी में ऐसे एसेंशियल ऑयल छिड़कने चाहिए, जिनकी महक दूर तक फैलती हो। आप बालकनी में लौंग के तेल, पुदीने के तेल, लैवेंडर के तेल और मिर्च के अर्क का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एसेंशियल ऑयल उपलब्ध न हों तो इनकी जगह पर रसोई में रखे मसाले और सिरका इस्तेमाल करें।