काइली जेनर हैं आपकी फैशन आइकॉन? उनसे लें मेकअप के ये 5 शानदार टिप्स

काइली जेनर अमेरिका की जानी-मानी हस्ती हैं, जिन्होनें अपनी सुंदरता से दुनिया भर के लोगों को दीवाना बनाया है। वह एक व्यवसाई, मॉडल, इन्फ्लुएंसर और रिएलिटी स्टार हैं। जेनर को बचपन से ही मेकअप में दिलचस्पी हुआ करती थी, जिसके चलते उन्होंने अपना मेकअप ब्रांड 'काइली कॉस्मेटिक' शुरू किया। इसकी बदौलत वह लाखों महिलाओं की प्रेरणा बनीं और करोड़पति भी बन गईं। आप उनके जितनी खूबसूरत दिखने के लिए उनसे ये मेकअप टिप्स सीख सकती हैं।

#1 लगाएं 2 रंग के कंसीलर आम तौर पर लोग एक रंग वाला कंसीलर ही इस्तेमाल करते हैं। यह उत्पाद दाग-धब्बों को छिपाने में मदद करता है। हालांकि, जेनर आखों के नीचे नजर आने वाले काले घेरों को 2 रंग के कंसीलर से छिपाती हैं। वह पहले गुलाबी टोन वाला कंसीलर इस्तेमाल करती हैं, जो नीलेपन की समस्या को ठीक करता है। इसके बाद वह अपनी त्वचा की रंगत से मेल खाने वाला कंसीलर लगाती हैं, जिससे काले घेरे पूरी तरह छिप जाते हैं।

#2 आईशैडो से लगाएं आई लाइनर जेनर का आई मेकअप खास तौर से काबिले तारीफ है, क्योंकि वह एक खास हैक की मदद से लाइनर लगाती हैं। दरअसल, वह आईशैडो का इस्तेमाल करके ही आई लाइनर लगा लेती हैं। काले के अलावा बाकी हर रंग का आई लाइनर वह आईशैडो की मदद से ही हासिल करती हैं। वह एक एंगल वाला लाइनर ब्रश लेती हैं और उस पर थोड़ा आईशैडो लगाती हैं। वह बीच से शुरू करते हुए बाहर की ओर विंग बनाकर लाइनर लगाती हैं।

Advertisement

#3 फाउंडेशन में मिलाएं हाइलाइटर आप जब भी देखेंगी, आपको जेनर की त्वचा चमकती हुई ही नजर आएगी। इसका श्रेय उनके शानदार बेस मेकअप को जाता है, जो चमकदार फिनिश वाला होता है। इसके लिए वह अपने फाउंडेशन में थोड़ा-सा हाइलाइटर मिला लेती हैं। वह फाउंडेशन में लिक्विड या जेल हाइलाइटर मिलाकर चेहरे पर फैलती हैं। ऐसा करने से मैट फाउंडेशन भी ग्लॉसी दिखने लगता है और पूरे चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। आप चाहें तो फाउंडेशन में स्ट्रोब क्रीम भी मिला सकती हैं।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट Twitter Post i could watch kylie jenner doing her make up routine everyday pic.twitter.com/AVneyua3gD — ᵍ (@journavhl) May 29, 2025

#4 ब्रोंजर लगाने के बाद करें बेकिंग स्टेप बेस मेकअप करने के बाद बेकिंग स्टेप जरूर करना चाहिए। इससे फाउंडेशन और कंसीलर लंबे समय तक जगह पर टिके रहते हैं। इस स्टेप में लूज पाउडर को गालों पर लगाकर कुछ देर छोड़ना होता है, फिर ब्रश से झाड़कर साफ कर देना होता है। जेनर हमेशा ब्रोंजर इस्तेमाल करने के बाद ही मेकअप को बेक करती हैं। इस हैक की मदद से चेहरा बेहतर तरीके से कंटूर हो जाता है और बेस मेकअप ज्यादा फ्लॉलेस लगता है।