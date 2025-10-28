पूरे शरीर को फायदा पहुंचा सकता है MMA वर्कआउट, जानिए इससे मिलने वाले फायदे

लोग फिट रहने के लिए तरह-तरह के वर्कआउट अपनाते हैं, जिनमें से एक मिक्स्ड मार्टिकल मार्शल आर्ट (MMA) भी है। यह एक युद्ध और लड़ाई की शैली होती है, जिसे लोग एक्सरसाइज के रूप में अपनाने लगे हैं। इसमें मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो और ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु से प्रहार और हाथापाई की तकनीकों का संयोजन शामिल होता है। आज के लेख में हम आपको इस एक्सरसाइज तकनीक के फायदों के बारे में बताएंगे।

#1 होती है पूरे शरीर की कसरत MMA लड़ाई की शैली है, जिसके दौरान पूरा शरीर सक्रीय रहता है। यही कारण है कि इसे करने से आपके पूरे शरीर की कसरत हो सकती है। MMA में मुक्का-लात समेत कई ऐसी गतिविधियां करनी होती हैं, जो शरीर की लगभग हर मांसपेशी को सक्रीय करती हैं। इससे सभी मानसेशियों की ताकत बढ़ जाती है और शक्ति बढ़ती है। एक तरह से यह वर्कआउट कार्डिओ, शक्ति प्रशिक्षण और अन्य एक्सरसाइज का मिश्रण होता है।

#2 बेहतर होते हैं रिफ्लेक्स MMA करते वक्त किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ना शामिल होता है, जिस समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। इसके दौरान तेजी से आगे बढ़ना होता है और प्रहार करना होता है। इसका नियमित अभ्यास करने से लोगों के रिफ्लेक्स तेज हो जाते हैं, यानि कि वे जल्दी प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं। इसकी मदद से हाथ और आखों का समन्वय और संतुलन भी सुधर जाता है। इससे आपको अपने दैनिक जीवन में भी फायदा हो सकता है।

#3 तनाव से मिलता है छुटकारा इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन MMA करने से तनाव भी कम किया जा सकता है। पैड या पंचिंग बैग पर मुक्के मारना या महज प्रहारों का अभ्यास करना बहुत संतोषजनक हो सकता है। इसके दौरान लोग अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं और उन्हें चिंता से छुटकारा मिल जाता है। यह तनाव और फिक्र को मन से बाहर निकालने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है।

#4 बढ़ जाती है सहनशक्ति MMA का प्रशिक्षण बहुत कठिन होता है, जिसके दौरान आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके नियमित अभ्यास से आप अपनी सहनशक्ति को बढ़ा सकते हैं। MMA करने से शरीर की ताकत भी बढ़ जाती है, जिससे रोजाना के थका देने वाले काम आसान लगने लग जाते हैं। समय के साथ आपका शरीर मेहनत करने का आदी होने लग जाएगा, जिससे आपको थकान होनी भी कम हो जाएगी और आप ज्यादा मेहनती बन सकेंगे।