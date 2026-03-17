गर्मियों में इन 5 सलाद को बनाकर खाएं, स्वादिष्ट होने के साथ-साथ भरपूर हाइड्रेशन भी देंगे

गर्मियों में शरीर को पानी के साथ-साथ ऐसे खान-पान की जरूरत होती है, जो शरीर को तरोताजा और स्वस्थ बनाए रखे। इस काम में सलाद बेहतरीन है क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद ताजे फल और सब्जियां शरीर को भरपूर हाइड्रेशन देने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक सलाद की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

#1 तरबूज और खीरे का सलाद इसके लिए सबसे पहले तरबूज और खीरे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर इसमें बारीक कटी पुदीने की पत्तियां डालें। इसके बाद एक कटोरी में नींबू का रस, थोड़ा काला नमक और काली मिर्च मिलाकर इसका ड्रेसिंग तैयार करें। अब इस ड्रेसिंग को कटोरे में मौजूद फलों और सब्जियों पर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में ऊपर से थोड़ी-सी भुनी हुई काजू डालकर परोसें। तरबूज की ताजगी और खीरे की ठंडक का यह मेल गर्मियों में खास राहत देगा।

#2 अनार और पालक का सलाद पालक में आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पालक की पत्तियों को धोकर काट लें, फिर इसमें अनार के दाने, बारीक कटी हुई प्याज और खीरा डालें। इसके बाद एक कटोरी में जैतून का तेल, सिरका, नमक और काली मिर्च मिलाकर इसका ड्रेसिंग तैयार करें। अब इस ड्रेसिंग को सलाद पर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और परोसें।

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#3 आम और एवोकाडो का सलाद आम और एवोकाडो का मेल एक अनोखा स्वाद दे सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके आम को छिलकर उसके टुकड़े कर लें। इसके बाद पके एवोकाडो को भी छिलकर उसके टुकड़े कर लें। अब एक कटोरी में जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च मिलाकर इसका ड्रेसिंग तैयार करें। अंत में इस ड्रेसिंग को आम और एवोकाडो पर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और परोसें।

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#4 खीरे और पुदीने का सलाद इसके लिए सबसे पहले खीरे को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, फिर एक कटोरी में दही, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च मिलाकर इसका ड्रेसिंग तैयार करें। अब इस ड्रेसिंग को कटोरे में मौजूद खीरे पर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में ऊपर से बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां डालें। यह सलाद न केवल ताजगी भरा होता है, बल्कि इसमें मौजूद दही पेट को ठंडक पहुंचाने में भी मदद कर सकता है।