अपनी लक्जरी ब्रांड वाली सैंडल की ऐसे करें देखभाल, लंबे समय तक रहेंगी नए जैसी

महिलाओं को महंगे और लक्जरी ब्रांड वाली सैंडल खरीदने का शौक होता है। ये सैंडल डिजाइनर होती हैं, जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाले सामान का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है। इनकी कीमत लाखों में होती है, जिस कारण इन्हें अच्छी तरह से रखना और इनकी सही देखभाल करना जरूरी हो जाता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको लक्जरी ब्रांड वाली सैंडल की देखभाल करने के तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से वे नए जैसी बनी रहेंगी।

#1 अच्छी तरह साफ करें जाहिर सी बात है कि जब आप सैंडल पहनेंगी तो उनमें धूल-मिट्टी और गंदगी तो लगेगी ही। ऐसे में आपको उन्हें रखने से पहले अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। नियमित रूप से उन्हें साफ करने से वे लंबे समय तक चलेंगी और नई नजर आएंगी। इसके लिए एक साफ और मुलायम कॉटन के कपड़े से सैंडल को रगड़ें। आप कपड़े पर सैंडल और जूते साफ करने वाली क्रीम या अन्य पदार्थ भी लगा सकती हैं।

#2 समय-समय पर ठीक करवाती रहें कई बार ऐसा होता है की सैंडल का निचला हिस्सा या हील घिसने के कारण कमजोर हो जाती हैं। इससे उनके टूटने या खराब होने का खतरा रहता है। यह ज्यादातर उन सैंडल के साथ होता है, जिन्हें ज्यादा पहना जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी सैंडल खराब हो रही हैं तो तुरंत पेशेवर के पास जा कर उन्हें ठीक करवा लें। इससे उनका जीवन बढ़ जाएगा, यानि कि वे लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक रहेंगी।

#3 ठीक तरह से रखें सैंडल को नए जैसा बनाए रखने के लिए उन्हें सही तरह से स्टोर करना भी बेहद जरूरी होता है। अगर आप किसी भी स्थान पर अपनी लक्जरी सैंडल को बिना सोचे समझे रख देती हैं तो वे जल्दी खराब हो जाएंगी। उन्हें किसी अलमारी में व्यवस्थित तरीके से रखें, जो अच्छी तरह साफ की गई हो। ध्यान रखें कि अलमारी में ज्यादा नमी न हो और समय-समय पर उसे खोल भी दें, ताकि हवा उसमें प्रवेश करती रहे।

#4 बदल-बदलकर पहनें लक्जरी सैंडल अन्य सैंडल की तुलना में ज्यादा महंगी होती हैं। ऐसे में आपको उन्हें रोजाना नहीं पहनना चाहिए। इससे उनके टूटने या खराब होने का खतरा रहता है। उन्हें केवल खास मौकों और पार्टी आदि में ही पहनें और अन्य दिनों के लिए सस्ती और टिकाऊ सैंडल चुनें। अगर आपके पास कई लक्जरी सैंडल हैं तो उन्हें बदल-बदलकर पहनें, ताकि कोई एक सैंडल ही ज्यादा इस्तेमाल न हो। इससे उन्हें अच्छी गुणवत्ता में रखना संभव हो सकेगा।