सर्दियों में स्टाइलिश दिखने के लिए पहनें ये 5 ट्रेंडी एक्सेसरीज, ठंड से भी होगा बचाव

सर्दियों में गर्म कपड़े ठंड से तो बचाते हैं, लेकिन इनमें स्टाइलिश दिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में काम आती हैं ऐसी एक्सेसरीज, जो खास तौर से ठंड के मौसम के लिए बनाई जाती हैं। ये साधारण से साधारण आउटफिट को भी शानदार बना सकती हैं और आपको एक ट्रेंडी लुक दे सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको इस साल की ट्रेंडी एक्सेसरीज के बारे में बताएंगे, जो सर्दियों के लिए आदर्श रहेंगी।

#1 बीनी टोपी सर्दियों में कई तरह की टोपियां उपलब्ध रहती हैं, लेकिन बीनी सबसे स्टाइलिश लगती हैं। इस टोपी को पुरुष और महिलाएं, दोनों पहन सकते हैं। यह टोपी लंबी होती हैं और थोड़ी ढीली भी लगती हैं। इन्हें आप काले, मेहरून, लाल, ग्रे और नीले जैसे गहरे रंगों में खरीद सकती हैं। इससे ये हर रंग और स्टाइल के कपड़ों के साथ अच्छी लगेगी और आपके सिर को ठंड से बचाकर रखेंगी।

#2 इयर मफ्स सर्दियों में कानों में ज्यादा ठंड लगती है, जिन्हें लोग टोपी या स्कार्फ से ढकते हैं। हालांकी, ये एक्सेसरीज हर आउटफिट के साथ अच्छी नहीं लगतीं। ऐसे में आपको इयर मफ्स पहनने चाहिए, जो केवल कानों को ढकते हैं। ये हेडफोन की तरह लगते हैं, लेकिन इन पर फर लगा होता है। इन्हें लगाने से आप स्टाइलिश लगेंगी और आपके बाल भी खराब नहीं होंगे। इन्हें अलग-अलग रंगों में खरीदें, ताकि आप इन्हें विभिन्न आउटफिट के साथ पेयर कर सकें।

#3 स्कार्फ सर्दियों में हर महिला के पास स्कार्फ जरूर होने चाहिए। आपको फॉक्स फर, ऊनी और पश्मीना जैसे विभिन्न स्कार्फ में निवेश करना चाहिए। चाहे आप पश्चिमी कपड़े पहन रही हों या फिर पारंपरिक, यह एक्सेसरी हर आउटफिट के साथ अच्छी लगती है। आप स्कार्फ की मदद से अपना सिर, कान, कंधे और ऊपरी शरीर को ढक सकती हैं। स्कार्फ आपके साधारण आउटफिट में रंग का स्पर्श और स्टाइल जोड़ेंगे और आपको शाही लुक भी देंगे।

#4 दस्ताने सर्दियों के मौसम में हाथों को गर्म रखने के लिए दस्ताने पहने जाते हैं। यह एक्सेसरी भी हर आउटफिट की शोभा को बढ़ा सकती है। आप फॉक्स फर, ऊन, वेलवेट और लेदर से बने दस्ताने पहन सकती हैं। हालांकि, आउटफिट के स्टाइल को ध्यान में रखते हुए ही दस्ताना चुनना चाहिए। पारंपरिक कपड़ों के साथ वेलवेट के दस्ताने बहुत शानदार लगते हैं और पश्चिमी कपड़ों पर अन्य प्रकार के दस्ताने पहने जा सकते हैं।