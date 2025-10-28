पीली शिमला मिर्च में होता है संतरे से भी ज्यादा विटामिन-C, सेवन से मिलेंगे ये लाभ 

हरी शिमला मिर्च तो सभी ने खाई है, लेकिन पीली शिमला मिर्च का मजा ही अलग होता है। यह शिमला मिर्च हल्की मीठी होती है और हर व्यंजन का स्वाद बढ़ा देती है। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि इस सब्जी में संतरे से भी ज्यादा विटामिन-C मौजूद होता है। इसे डाइट का हिस्सा बनाने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और कई स्वास्थ्य लाभ मिल जाते हैं। आइए इसे खान-पान का हिस्सा बनाने के लाभ जानते हैं।

#1 विटामिन-C से भरपूर पीली शिमला मिर्च में सबसे ज्यादा विटामिन-C पाया जाता है। एक बड़ी पीली शिमला मिर्च में विटामिन-C की दैनिक अनुशंसित मात्रा का 341-380 प्रतिशत तक होता है, जो लगभग 341 मिलीग्राम है। 100 ग्राम पीली शिमला मिर्च में लगभग 126 मिलीग्राम से 159 मिलीग्राम विटामिन-C पाया जाता है। आपके द्वारा खरीदी गई पीली शिमला मिर्च जितनी ज्यादा पकी होगी, उसमें उतना ही ज्यादा विटामिन-C मौजूद होगा। यह तत्व कोलेजन को बढ़ाने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

#2 बीमारियों से रखेगी सुरक्षित अगर आप नियमित रूप से पीली शिमला मिर्च का सेवन करते हैं तो आप बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। इस सब्जी का पीला रंग इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों का संकेत होता है। इसमें फेनोलिक यौगिक और क्वेरसेटिन, ल्यूटेओलिन और कैप्सैसिनोइड्स जैसे फ्लेवोनोइड भी होते हैं। ये कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाकर हृदय रोग, मधुमेह, अल्जाइमर और कुछ प्रकार के कैंसर से सुरक्षित रख सकते हैं। यह मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से भी बचाती है।

#3 वजन घटाने में मददगार अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आपकी डाइट में पीली शिमला मिर्च जरूर होनी चाहिए। 100 ग्राम पीली शिमला मिर्च में केवल 27 कैलोरी होती हैं, जिस वजह से इसे खाने से वजन नहीं बढ़ता। साथ ही यह सब्जी फाइबर से भरपूर होती है, जो एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह तत्व पेट को देर तक भरा हुआ रखता है और मल त्याग को बढ़ा देता है, जिससे ज्यादा खाने की संभावना कम हो जाती है।

#4 दिमाग और दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद पीली शिमला मिर्च में केवल विटामिन-C ही नहीं, बल्कि कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये सभी दिमाग और दिल के स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाते हैं। इस सब्जी में विटामिन-B6 होता है, जो दिमाग के कार्य के लिए जरूरी होता है। साथ ही इसमें पोटेशियम और फोलेट जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, जो स्वस्थ कोशिका कार्य और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। पीली शिमला मिर्च विटामिन-A का भी अच्छा स्त्रोत मानी जाती है।