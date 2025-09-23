चाय-कॉफी के कप से बदबू और दाग हटाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

चाय और कॉफी के कप में कई बार दाग और बदबू रह जाती है, जिसे सामान्य पानी से धोने पर भी नहीं जाती। यह समस्या खासकर उन कप्स में होती है, जिनमें लंबे समय तक चाय या कॉफी रखी रहती है। इनसे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ आसान और प्रभावी तरीकों को अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने चाय और कॉफी के कप को साफ कर सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक बहुत ही कारगर उपाय है, जिसका उपयोग आप अपने चाय और कॉफी के कप को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक चम्मच बेकिंग सोडा को कप में डालें और उसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए कप में छोड़ दें, फिर इसे मुलायम ब्रश या स्पंज से रगड़ें और साफ पानी से धो लें।

#2 सिरका आएगा काम सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला पदार्थ है, जो आपके चाय और कॉफी के कप को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप गर्म पानी में दो चम्मच सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण को कप में डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कप को मुलायम ब्रश या स्पंज से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे दाग और बदबू दोनों ही दूर हो जाएंगे और आपका कप नया जैसा दिखेगा।

#3 नींबू का रस भी है कारगर नींबू का रस अपने आप में एक बेहतरीन सफाई करने वाला है, जो आपके चाय और कॉफी के कप को साफ करने में उपयोगी हो सकता है। इसके लिए एक नींबू का रस निकालकर उसे कप में डालें, फिर कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि रस अच्छे से कप के अंदर फैल जाए। इसके बाद कप को मुलायम ब्रश या स्पंज से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे दाग और बदबू दोनों ही दूर हो जाएंगे।

#4 नमक का करें उपयोग नमक का उपयोग भी आपके चाय और कॉफी के कप को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक चम्मच नमक को कप में डालें, फिर कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि नमक अच्छे से फैल जाए। इसके बाद कप को मुलायम ब्रश या स्पंज से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे दाग और बदबू दोनों ही दूर हो जाएंगे और आपका कप नया जैसा दिखेगा।