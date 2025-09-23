त्योहारों के दौरान फिट रहने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई खुश हो जाता है। त्योहारों पर तरह-तरह के पकवान बनते हैं और लोग जमकर खाते-पीते भी हैं। ऐसे में वजन बढ़ना एक आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्योहारों के दौरान भी फिट रह सकते हैं? आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप त्योहारों के दौरान भी स्वस्थ रह सकते हैं और वजन नहीं बढ़ने पाएगा।

#1 सुबह की शुरुआत पानी से करें सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं। यह आपके शरीर को तरोताजा रखेगा और पाचन को बेहतर करेगा। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का रस या शहद भी मिला सकते हैं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और शरीर में हानिकारक तत्व कम होंगे। इसके अलावा यह आपके पाचन तंत्र को भी ठीक रखेगा और आपको ताजगी का एहसास दिलाएगा। नियमित रूप से पानी पीने से आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे।

#2 हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें त्योहारों के दौरान एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना जरूरी है। आप सुबह या शाम को थोड़ी देर टहल सकते हैं या फिर घर पर ही कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और कैलोरी बर्न होगी। इसके अलावा आप योग या ध्यान भी कर सकते हैं, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और तनाव से भी छुटकारा मिलेगा।

#3 मिठाइयों का सेवन कम करें त्योहारों पर मिठाइयों का सेवन होना लाजिमी है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही खाएं। ज्यादा मिठाइयां खाने से वजन बढ़ता है और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कोशिश करें कि मिठाइयों का सेवन छोटे-छोटे हिस्सों में करें ताकि आपको उनका स्वाद मिलता रहे और आप ज्यादा भी न खा सकें। इसके अलावा आप फलों या सूखे मेवों का भी विकल्प चुन सकते हैं, जो सेहत के लिए बेहतर होते हैं और मिठास भी देते हैं।

#4 तले-भुने खाने से बचें त्योहारों पर तले-भुने खाने काफी बनते हैं, जिन्हें देखकर मन नहीं रोक पाता है। हालांकि, इनका अधिक सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें कि इनका सेवन कम से कम करें और अगर संभव हो तो ओवन में बेक करके खाएं। इससे आपके शरीर पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा और आप फिट रहेंगे। इसके अलावा आप सलाद या भुने हुए चने जैसे सेहतमंद विकल्प भी चुन सकते हैं, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं।